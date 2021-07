Video viral contiene información falsa sobre las vacunas contra la COVID-19

En Facebook, un video con más de 2.900 reproducciones difunde una ponencia de Chinda Brandolino, quien aseguró, entre otras cosas, que la vacuna contra la COVID-19 modificaría el genoma humano y que esta modificación podría ser patentada. En base a esto, Brandolino aseveró que “los vacunados serían propiedad de los dueños de las patentes”.

Verificador enumeró todas las afirmaciones de Brandolino vertidas en el video de más de siete minutos e hizo una recopilación de todas las verificaciones hechas anteriormente.

“No podemos llamarlos vacunas (...) no es vacuna porque no es que estemos usando el mismo germen para inyectarlo y que produzca anticuerpos. Es una vacuna genética experimental transgénica”. FALSO

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, existen cuatro tipos de vacunas principales: vacunas vivas atenuadas; vacunas inactivadas; vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas; y vacunas con toxoides.

Los laboratorios de Sinovac y Sinopharn desarrollaron vacunas vivas atenuadas porque utilizan el mismo virus de forma inactiva.

Sin embargo, Brandolino niega la condición de vacuna a aquellas que se desarrollaron con la tecnología del ARN mensajero (ARNm) y los vectores de adenovirus. Además, asegura que estas serían transgénicas. No obstante, en una nota anterior, este medio concluyó que este tipo de vacunas no son transgénicas ni degeneran el ADN humano

En comunicación anterior, el doctor en Inmunología comparada More Bayona, manifestó que la vacuna no genera un cambio en nuestra información genética porque el ARNm no puede llegar al núcleo de nuestro ADN.

Asimismo, Alexis García, de la Facultad de Medicina de la UCV, aseguró que no existe el riesgo de que el ARNm insertado modifique el ADN humano porque ese ARNm va a desaparecer. “Una vez que el ARNm se lee, automáticamente es degradado o destruido por la misma célula”, concluyó el inmunólogo.

“[La vacuna] hace que todas las células de nuestro organismo, genéticamente produzcan la proteína espiga. De manera que para nuestro organismo todas las cédulas van a estar infectadas y van a despertar como cuerpos extraños la reacción del sistema inmunológico”. FALSO

La tecnología ARNm manda instrucciones a nuestro organismo para que este desarrolle la proteína S, conocida como proteína espiga, con el fin de generar anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, como ya se ha mencionado líneas arriba, el ARNm se degrada y es destruida por nuestras mismas células.

“Si [el genoma humano] está alterado genéticamente, se patenta. Cuando ustedes con una vacuna con adenovirus modifican el genoma, esa persona vacunada ya es una persona transgénica, transhumana. Y, por lo que legalmente en el derecho internacional consta, será propiedad del dueño de la patente”. FALSO

Brandolino basa sus declaraciones en el fallo del Tribunal Supremo de Estados unidos, que determinó que el ADN complementario (ADNc) sí reunía las condiciones de patente porque eran moléculas sintéticas de ADN que contienen solamente los exones de un gen.

Sin embargo, Verificador ha concluido anteriormente que las vacunas no alteran el genoma humano. El PhD en Inmunología comparada Juan More Bayona aseguró que “el ARN que se utiliza (en las vacunas) está modificado para que funcione a nivel citoplasmático. No para que sea transportado al núcleo donde está nuestro ADN”. Además, “no existe evidencia que este ARN pueda mezclarse con el ADN de nuestras células”, añadió.

Por esa razón, las personas que son vacunadas con este tipo de vacunas, como las BioNTech, Pfizer y Moderna, no se “convertirían” en una persona “transgénica” o “transhumana”. Y a su vez, tampoco serían propiedad de ningún laboratorio.

Anteriormente, Verificador ha desmentido las declaraciones de Chinda Brandolino (1,2,3), sobre las vacunas, las medidas de prevención, sobre Bill Gates y las políticas sanitarias.

Conclusión

Es falso que las vacunas sean transgénicas y que los vacunados se conviertan en humanos transgénicos. Tampoco es cierto que los vacunados pasen a ser propiedad de los laboratorios, dueños de las actuales vacunas porque, en un principio, no puede existir una patente de un ADN modificado, ya que las vacunas no modifican el genoma humano.

