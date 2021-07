No, Boris Johnson no dijo que las pruebas PCR “no sirven” para detectar la COVID-19

En Facebook, una publicación del 30 de junio de 2021 asegura que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmó supuestamente que las pruebas PCR “no sirven” para detectar la COVID-19 en los aeropuertos del país europeo y que fallan en un 93%.

Adjunta el video en el que se observa a Johnson, con chaleco y casco de tonalidades coral y blanco, mientras aparentemente da una declaración en un espacio en el que se ve una maquinaria de construcción.

“Todos piensan que puedes hacerte alguna prueba en el aeropuerto (y) que te responderá si la tienes o no. Desafortunadamente solo funciona en el 7% de los casos, el 93% de las veces podría tener una falsa sensación de seguridad real, una falsa sensación de confianza cuando llega y toma un examen”, se le escucha decir en el material audiovisual.

El clip de 23 segundos expone un encuadre de plano medio corto de Johnson y, además, textos superpuestos como: “Boris Johnson: ‘Los PCR solo funcionan en 7%. No sirve para la COVID-19 en un 93%’”.

El post alcanzó más de 300 compartidos y 2.900 reproducciones en la red social. Sin embargo, su contenido resultó engañoso porque el video fue sacado de contexto. Boris Johnson no dijo que los test PCR no sirven y tampoco cuestionó su eficacia. El primer ministro mencionó el porcentaje de efectividad de la detección de personas infectadas que arriban en los aeropuertos de Reino Unido —que fueron revelados en un informe del Gobierno—.

Publicación engañosa. Foto: captura en Facebook.

El artículo de la BBC, publicado en setiembre de 2020, contiene el video original de un minuto y 35 segundos, ya que muestra las mismas características del clip expuesto por el post viral. Tanto en el material recortado y completo, Johnson no sostiene específicamente que las pruebas PCR “no sirven”.

Allí el primer ministro hizo hincapié en su respaldo al sistema de cuarentenas como una pieza fundamental en las medidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Esto como respuesta, según la BBC, a las declaraciones expresadas por el exsecretario del Brexit David Davis, quien había manifestado que las detecciones realizadas en el aeropuerto a través de pruebas “podrían reducir los tiempos de cuarentena a menos de cinco días”.

Artículo de la BBC. Foto: captura en web de BBC.

En ese sentido, Johnson argumentó en el video que las pruebas a la llegada al aeropuerto “solo identificarán el 7% de los casos de virus” y que “el 93% de las veces se podía tener una falsa sensación de seguridad real, una falsa sensación de confianza cuando llega y toma una prueba”.

La BBC expuso que estos datos mencionados por el primer ministro estaban basados en el informe de Public Health England (PHE), una agencia del Gobierno que depende del Departamento de Salud.

Documento traducido al español. Foto: captura en Google.

Este documento tuvo como objetivo “evaluar la eficacia de requerir que todos los viajeros entrantes se sometan a dos rondas de pruebas de tipo PCR”. Indicó que para ello se utilizó el Modelo Montecarlo, a fin de que les permitiera “calcular la probabilidad de que los viajeros —que han sido infectados en algún momento antes de abordar su vuelo— serían detectables para las pruebas” luego de llegar al Reino Unido y atravesar un tiempo determinado de cuarentena .

Esta indagación identificó que el diagnóstico con COVID-19 mediante una prueba a personas recién llegadas al Reino Unido representaba una tasa de éxito de tan solo 7%. Pero, con una segunda prueba entre los 7, 10 y 14 días de aislamiento, las detecciones de las infecciones mostraron éxitos de un 85%, 96% y 98% respectivamente.

“Cuanto más tiempo se requiere que los viajeros entrantes se autoaislen, mayor será la tasa detección esperada de viajeros infectados. Existe una correlación natural entre el tiempo de vuelo más largo y la tasa de detección; sin embargo, esta correlación se vuelve menos pronunciada a medida que aumenta el periodo de autoaislamiento”, apuntó entre sus recomendaciones.

Los test PCR no son 100% efectivas, pero son los más óptimos en la detección del virus

Una investigación de la revista científica The Conversation, publicada el último 1 de junio, señaló que las PCR no son infalibles al identificar el virus.

“En el caso de la PCR del coronavirus se estima que su sensibilidad oscila entre el 70% y el 90% y su especificidad se sitúa por encima del 99,5%. Esto implica que prácticamente no se producen falsos positivos (las muestras negativas apenas devuelven resultados positivos). Pero sí puede haber algún falso negativo (muestra positiva que da lugar a un resultado negativo)”, indicó.

Así también, en una verificación del 24 de abril de 2021, expusimos distintos estudios científicos alojados en The Lancet y Science Direct que revelan que las pruebas PCR son las más óptimas —a diferencia de otras— para identificar al SARS-CoV-2 en el organismo.

En ese entonces, Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas, también respaldó el empleo de estos test para identificación de la presencia del virus en el cuerpo. Precisó que no son 100% efectivos porque ningún examen médico lo es.

Por ello, aclaró que sus resultados no deben usarse para diagnosticar el estado clínico de un caso COVID-19, es decir, que no deben emplearse para establecer si el paciente se encuentra en un estado grave o leve y si contagia o no.

Conclusión

El video presenta declaraciones de Johnson descontextualizadas. Tanto en el material recortado como en el original se evidencia que el primer ministro de Reino Unido no dijo que las pruebas PCR no sirven. El porcentaje expuesto alude a un informe gubernamental, que muestra que la tasa de éxito de identificación, con una sola ronda de prueba de este test, en personas recién llegadas a los aeropuertos es baja. Por ello, calificamos la publicación como engañosa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.