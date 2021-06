Es falso que Perú Libre haya ganado las elecciones en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Carabayllo, como dijo Jorge del Castillo

El excongresista aprista Jorge del Castillo, durante una entrevista en el programa periodístico ‘Al estilo Juliana’, afirmó que no tenía lógica que “en centenares de mesas [de sufragio], Keiko Fujimori haya sacado en segunda vuelta menos votos que en la primera”. La entrevistadora replicó que, bajo esa lógica, Pedro Castillo podría reclamar que Keiko Fujimori haya ganado en todo Lima Metropolitana. Ante la observación, el también ex primer ministro aseguró que la candidata de Fuerza Popular no había ganado en todos los distritos de Lima.

Castillo ha ganado en los conos norte, sur. [...] Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Carabayllo, en esos ha ganado Pedro Castillo. Domingo 27 de junio de 2021, entrevista en ‘Al estilo Juliana’, ATV Noticias.

Sin embargo, según los resultados de la ONPE, esta afirmación es falsa.

PerúCheck, tras consultar los resultados en la plataforma de la ONPE, observó que en el distrito de Carabayllo, la excandidata presidencial del fujimorismo ganó las elecciones con 95.218 votos a su favor, lo que representa 55,64% de los votos válidos. Mientras que su contendor, Pedro Castillo, alcanzó 75.888 votos, lo que equivale al 44,35%.

El escenario se repite en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Keiko Fujimori se impuso con más del 60% de los votos válidos a su favor.

En Villa El Salvador, Pedro Castillo logró obtener 93.252 votos a favor; equivalente al 35,64%; mientras que Keiko Fujimori ganó con 168.341 votos, correspondiente al 64.35% de los votos válidos.

Asimismo, la candidata de Fuerza Popular quedó primera en el distrito de Villa María del Triunfo con el 63,60% de los votos válidos, lo que equivale a 168.024 votos. Por su parte, el candidato de Perú Libre alcanzó el 36,39% del total de votos.

Jorge del Castillo también afirmó que Pedro Castillo había ganado en los conos norte y sur de Lima. Sin embargo, este medio revisó los resultados de la ONPE de los 43 distritos de la capital y en ninguno resultó ganador el candidato de Perú Libre.

PerúCheck trató de comunicarse con el excongresista Jorge del Castillo, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Es falso que, en el contexto de la segunda vuelta electoral, el excandidato de Perú Libre, Pedro Castillo, haya ganado en los distritos limeños de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, como afirmó Jorge Del Castillo. Según los resultados oficiales de la ONPE al 100% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori ganó con 55,65 % en Carabayllo, con 64,35 % en Villa El Salvador y con 63,61 % en Villa María del Triunfo. Además, la excandidata de Fuerza Popular se impuso en todos los distritos del distrito electoral de Lima.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.