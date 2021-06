Es falsa la resolución del JNE, que proclama a Pedro Castillo como presidente, compartida por Jorge Del Castillo

La noche del 23 de junio, a través de Whatsapp, se compartió la página de una supuesta resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con número 0659-2021-JNE. El documento resuelve la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República y de Dina Boluarte como primera vicepresidenta para el periodo 2021-2026.

El excongresista aprista Jorge del Castillo también difundió una imagen de este supuesto escrito en Facebook y Twitter. “El JNE ya tiene lista la resolución de proclamación cuando aún no han terminado las apelaciones. Al poner las cifras finales quiere decir que no admitirán ni una sola acta. Han resuelto antes de las audiencias”, se lee en el posteo del también ex primer ministro del segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Sin embargo, esa resolución es falsa. El documento original corresponde a una decisión del JNE sobre una apelación hecha por Fuerza Popular.

A través de la cuenta oficial del JNE, el comité técnico de fact-checking de esta institución señaló que “es falso que exista un borrador o resolución de proclamación de la elección presidencial” . Además, indicaron que la verdadera Resolución n°0659-2021-JNE no corresponde a la proclamación de Pedro Castillo, sino a una apelación de Fuerza Popular contra la declaratoria de nulidad de un acta electoral en la segunda vuelta.

PerúCheck ubicó la Resolución n° 0659-2021-JNE, que fue emitida por el JNE el 18 de junio del 2021, tras resolver como infundada la apelación interpuesta por Fuerza Popular, a través de su personera legal Milagros Takayama, contra la decisión del JEE Lima Este 1 que declaró nula un acta electoral del distrito limeño de Ate.

Esta apelación pretendía revertir la Resolución n° 003260-2021-JEE-LIE1/JNE, emitida el 8 de junio de 2021 por el Jurado Electoral Especial Lima Este 1 y que declaró nula el acta electoral de la mesa n° 035765, ubicada en la losa deportiva Niño Jesús II Etapa, en Ate.

Según el acta de escrutinio de la mesa n° 035765, se emitieron 193 votos; de los cuales Pedro Castillo obtuvo 83 votos, Keiko Fujimori cuenta 94 votos y hubo un voto en blanco. La sumatoria total de votos fue de 194 votos. Por esa razón, el JEE declaró nula el acta electoral y anuló los 193 votos emitidos para ambos candidatos, amparándose en el artículo 15 del reglamento aplicable a las actas observadas en elecciones generales. Este señala que el acta es nula cuando el “total de ciudadanos que votaron” es mayor que el “total de electores hábiles”.

Documento adulterado

La imagen de la resolución compartida por Del Castillo muestra el número 0659-2021-JNE. Sin embargo, esta captura difundida por el ex congresista aprista fue adulterada. Como indicó el comité de fact-checking del JNE, dicha resolución corresponde a una decisión sobre una apelación de Fuerza Popular y no a la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

El abogado Julio César Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, dijo a este medio que “para proclamar los resultados, el requisito es que no haya ningún recurso de apelación pendiente de pronunciamiento”. Hasta la fecha, del total de expedientes de apelación sobre los recursos de nulidades interpuestos por la agrupación Fuerza Popular, el JNE ha resuelto 10 hasta el 24 de junio.

El 15 de junio, este ente electoral emitió una nota de prensa en la cual indicaba que los resultados de las elecciones presidenciales se proclamarán “luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia”.

PerúCheck trató de comunicarse con el excongresista Jorge del Castillo, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Es falsa la resolución atribuida al JNE en la que se proclaman los resultados de la segunda elección presidencial 2021. La imagen difundida por el excongresista Jorge del Castillo no corresponde al contenido original de la Resolución n° 0659-2021-JNE, emitida por el jurado el 18 de junio del 2021.

El referido organismo electoral señaló, a través de una nota de prensa, que se proclamarán los resultados tras resolver todas las apelaciones sobre los pedidos de nulidad y actas observadas.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

