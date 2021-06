Es falsa la gráfica en el que JNE “confirma” el supuesto fraude a favor de Pedro Castillo

En Facebook, usuarios comparten una gráfica vertical supuestamente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se lee que peritos probaron el presunto “fraude” a favor del candidato por Perú Libre, Pedro Castillo.

En la parte superior de esta imagen aparece el logo de esta institución electoral y el texto “Lo último” sobre una línea de tonalidad amarillo y naranja. Además, presenta un fondo de color rojo vinotinto que contiene algunas siluetas negras de personas.

Debajo de estos elementos, se halla este escrito: “Científicamente. Peritos demuestran fraude para favorecer a Pedro Castillo. Los elementos de Juicio en manos del JNE dan como electa presidente demócrata (a) Keiko Fujimori (del partido Fuerza Popular)”. Estas oraciones se encuentran solo en un fondo de la misma tonalidad, detallada líneas arriba, pero sin los dibujos.

Hasta el momento, el post publicado el 20 de junio de 2021 cuenta con más de 1.000 interacciones y 500 compartidos en la red social. Sin embargo, la imagen es falsa.

Gráfica falsa. Foto: captura en Facebook.

La gráfica está adulterada

Tras la segunda vuelta electoral de 2021, Keiko Fujimori denunció, en una conferencia de prensa del 7 de junio, “indicios de fraude” en las mesas de votación que favorecerían a Castillo. A partir de esa fecha, en redes sociales surgieron más publicaciones en el que usuarios arguyeron que se trataba de un caso fraudulento, por lo que algunos fueron desmentidos por Verificador.

Así también, la imagen viral circula, de acuerdo a la búsqueda en internet, desde el último 19 de junio en Facebook.

En ese sentido, esta grafica presuntamente se habría publicado por el JNE entre el 7 de junio y 19 de junio porque habla sobre el supuesto “fraude”. No obstante, no hay registro de que esta se haya publicado en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de este ente electoral.

Asimismo, esta publicación viral es distinta a la gráfica con el texto “Lo último” que expone con frecuencia este organismo en sus redes sociales . Primero porque en la “gráfica falsa” la tipografía de los textos iniciales no coincide con aquellos que empiezan con el “científicamente”.

Vemos también que la original no es una imagen vertical sino horizontal , que contiene al logo del JNE y el escrito sobre una línea amarilla naranja dentro de un fondo rojo vinotinto con siluetas de personajes pequeños en negro .

Gráficas reales. Foto: captura en Twitter / JNE.

Entre las fechas señaladas detectamos que la gráfica original se utilizó en dos publicaciones realizadas tanto en Facebook como en Twitter por el JNE. La primera se empleó el 8 de junio para informar la fecha de proclamación de los resultados de la elección parlamentaria y la entrega de las credenciales a los 130 congresistas electos. La segunda se utilizó el 11 de junio para reportar el horario de las entrevistas del presidente del Jurado Electoral Lima Norte 1 y de Lima Centro 1 en el canal de este ente electoral.

Así también, tampoco hay registros oficiales de que el JNE haya confirmado el presunto fraude ni que haya proclamado al ganador de la segunda vuelta electoral.

El JNE aún no proclama oficialmente al ganador (a) de la segunda vuelta

El 15 de junio de 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó al 100% de actas procesadas y contabilizadas el conteo para la segunda vuelta electoral de 2021, en el que Castillo obtuvo más votos que la lideresa de Fuerza Popular.

No obstante, según la Ley Orgánica de Elecciones, el JNE es quien proclama “las opciones o de los ciudadanos que hayan resultado elegidos Presidente y Vicepresidentes de la República”. Hasta la fecha, este órgano electoral no ha pronunciado oficialmente los resultados de la segunda vuelta ni los ganadores de la misma .

En Twitter, anunció la noche del 15 de junio que “proclamará los resultados de las elecciones presidenciales, luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia”.

Comunicado del JNE. Foto: captura en Twitter / JNE.

El organismo ha culminado de resolver las actas observadas y las apelaciones correspondientes, pero aún le falta terminar de concluir sobre el caso de nulidades. “El Pleno del JNE iniciará mañana miércoles (23 de junio) las audiencias públicas virtuales en las que verá los recursos de apelación de los pedidos de nulidad”, tuiteó el 22 de junio.

Peritajes de supuestas “firmas falsas”

Al realizar una búsqueda de palabras clave como “JNE”, “Peritaje”, “Fraude”, Google rebotó reportes de los “peritajes” que la abogada Lourdes Flores —quien dio a conocer su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori— mostró en el programa Panorama el 13 de junio de 2021.

En la entrevista, ella indicó que mandó, a título personal, a hacer peritajes a cinco actas electorales para demostrar el caso de “firmas falsas”, pero en la casa televisora expuso los resultados de tres informes.

Flores afirmó que, según la pericia, existe firma falsa en un acta de la mesa n° 012043 de Chota, una provincia en Cajamarca. También, dijo que este mismo resultado arrojó en otras dos actas de mesas de la citada provincia cajamarquina y la ciudad cusqueña de Sicuani, particularmente, donde participaron los ciudadanos Leodan Fernández y Judith Ccuno, respectivamente.

Sin embargo, un artículo del perito grafotécnico del Poder Judicial, César Halanoca, publicado en IP Derecho, sostuvo que los cinco informes de Flores, “carecen de validez y el perito que los ha realizado no ha cumplido con los requisitos mínimos necesarios que todo dictamen pericial grafotécnico requiere”.

“El perito ha analizado las muestras cuestionadas en fotografía, no ha tenido acceso a las firmas originales, y tampoco ha realizado el mismo la toma de esas imágenes. Es preciso tener presente que las firmas cuestionadas e indubitadas deben de ser de preferencia muestras originales, y solamente se puede utilizar fotocopias cuando es imposible tener acceso a ellas o no existen, y el resultado del informe que de no es contundente, es solo referencial”, explicó.

Indicó también que para realizar un informe pericial “válido” es indispensable contar con muestras de las firmas “coetáneas e idóneas”, y en los informes de Flores no cumple con ese requisito.

“El perito indica haber utilizado filtro UV para analizar las firmas. Ello es falso, ya que en los informes periciales no muestra ni una sola imagen que avale ello. El perito indica asimismo haber utilizado un negatoscopio, al igual que en el punto anterior. Ello es falso (porque) no existe ninguna prueba de su utilización ni descriptiva ni visual”, sentenció.

Por otro lado, de acuerdo a La República, los miembros de mesa han desmentido las declaraciones de Flores mostrando sus certificados que constatan que cumplieron su función el día de los recientes comicios de segunda vuelta.

Judith Ccuno, miembro de mesa en Sicuani, ha pedido que Flores se rectifique de tal imputación. “Yo he participado en las actividades electorales (...) y no ha pasado ningún tipo de fraude ni nada. Asevero también que esta es mi firma”, declaró Ccuno para el periodista Denid Hualla, de Sicuani.

Por su parte, Leodan Fernández Guevara, quien fue presidente de mesa en Huambos (Chota), dijo a La Voz de Cajamarca: “Exijo a la señora Lourdes que se rectifique. Sí fui miembro de mesa, tal como acredito con mi constancia y certificado”.

Asimismo, otro informe pericial de Flores sobre una mesa electoral en Argentina fue desestimado por el Jurado Electoral de Lima Centro el sábado 14. Indicó que la firma del cónsul en ese país acreditaba a “la presunción de la validez de los votos”.

Conclusión

Esta gráfica está manipulada digitalmente y no ha sido publicada por el JNE. Tampoco este organismo emitió una información en el que “confirma” el presunto fraude en la segunda vuelta ni proclama presidenta a Keiko Fujimori. Por ello, calificamos esta imagen como falsa.

