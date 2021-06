Son falsos los casos de votos de menores de edad y personas fallecidas señalados por Rafael Santos

El excandidato presidencial por el partido Patria Segura, Rafael Santos, publicó en Twitter que “los niños y los muertos también votan”, en referencia a supuestos casos de irregularidades —no comprobadas— que se habrían registrado en la segunda vuelta electoral, realizada el 6 de junio.

“Nos queda claro que estas elecciones están manchadas, los niños y los muertos también votan, lo raro es que la vicepresidenta de Castillo (Dina Boluarte) coincide que es alta funcionaria del Reniec, quien se encarga de remitir los padrones de la ONPE”, tuiteó el 21 de junio de 2021.

En una verificación anterior, la unidad de verificación de La República ya había concluido que es engañoso que Dina Boluarte trabaje actualmente como “jefa en Reniec”.

Fuente: Twitter.

Santos mostró un padrón electoral en el que se ven las fotografías de dos menores. En comunicación con PerúCheck, el exalcalde indicó que la información expuesta en Twitter es de la mesa de sufragio donde su esposa fue personera. “Ahí está la firma de mi esposa en esa mesa. Le pareció curioso que hubieran mocosos que votaran. Nos metimos al Reniec como ciudadanos y sale que ese DNI es de un menor de edad. Simplemente he abierto la información que he encontrado”, manifestó.

Sin embargo, no es cierto que votaran menores de edad o personas fallecidas.

En respuesta a Santos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró: “Nuestro sistema de búsqueda está sujeto a la información que el ciudadano proporcione. Si a pesar de ser mayor de edad, el ciudadano no ha cambiado el DNI amarillo por el azul, la búsqueda arrojará que es menor hasta que actualice”. Ese es el caso del ciudadano que menciona el exburgomaestre en su publicación, quien —según confirmación del Reniec— es mayor de edad.

Fuente: Twitter.

De acuerdo al artículo 201 de la Ley 30673, el Padrón Electoral, elaborado por el Reniec, se cierra un año antes de toda elección realizada en el país. Este contiene la relación de personas habilitadas para sufragar, una información que es obtenida del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), donde están registrados todos los peruanos y las peruanas que cuentan con DNI, sea este amarillo (menores de edad) o azul (mayores de edad).

Para las elecciones generales 2021, el Padrón Electoral se cerró el 11 de abril de 2020. Este es inamovible y, en ese sentido, los fallecimientos o actualizaciones posteriores, no se reflejan allí, porque la ley lo prohíbe.

Un funcionario del Reniec explicó a PerúCheck que la ley electoral “establece que en este padrón también estén incluidos los jóvenes que cumplen la mayoría de edad posterior al cierre hasta el mismo día de las elecciones”. “El padrón que tiene la ONPE indica que sí es mayor de edad y que está habilitado para votar”, afirmó.

En febrero del 2021, la monitora de la atención al cliente del Reniec, Dennise Ayala, indicó a Andina que el número de jóvenes que debía hacer el cambio de DNI amarillo a azul era “muy alto”, por lo que emitieron la resolución jefatural 018-2021/JNAC/RENIEC para prorrogar de manera excepcional la vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar.

Se incluyeron los DNI amarillos que no fueron actualizados para efectos de sufragar en la primera y segunda vuelta electoral. En el padrón figuran 549.648 jóvenes que han cumplido la mayoría de edad entre el 11 de abril del 2020 y el 11 de abril del 2021, día de las Elecciones Generales, según un comunicado.

El funcionario del Reniec dijo, además, que no solo “los jóvenes que han cumplido 18 en este último año no han actualizado su información, sino que muchos ciudadanos en otras circunstancias tampoco renuevan sus datos y aparecen personas que tienen mayoría de edad con fotos de cuando eran niños”. “Las actualizaciones que se realizan después de cerrado el padrón se van a reflejar en el siguiente, para las próximas elecciones. Si tienes 18 años cumplidos y nunca cambiaste tu DNI y te quedaste con el DNI de recién nacido o de los 8 años, es la foto que va a aparecer en el padrón”, añadió.

Declaratoria de defunción

A inicios de junio, PerúCheck consultó al Reniec por los casos de personas fallecidas que aún aparecen en el Padrón Electoral, ante denuncias de presunto fraude. El organismo explicó que ello se debe “a que las personas olvidan inscribir en Reniec el fallecimiento de sus familiares, solo se quedan con el certificado de defunción que da el centro de salud, pero no generan el acta de defunción, trámite esencial para hacer su declaratoria de herederos y para inhabilitar el DNI”.

Asimismo, precisaron que, debido a la pandemia, desde el año pasado las actas de defunción se empezaron a generar de manera automática en línea con el certificado de defunción que los centros de salud registran en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). “A raíz de este tema, muchos ciudadanos se están dando cuenta de que nunca registraron la defunción de su familiar en Reniec”, indicó.

En otro momento, el organismo subrayó que la irregularidad “está en que los ciudadanos no actualizan los datos de sus familiares fallecidos, lo que genera en esta coyuntura sospechas, pero la suplantación de identidad no puede darse sin que los miembros de mesa no se den cuenta”. “Hay formas de contrastar esa información; con el padrón firmado de la ONPE es fácil de comprobar. Pero han apelado a estas situaciones para generar especulaciones. Todo tiene sustento técnico”, expresó.

“Estoy satisfecho, pero que abran el padrón”

En tanto, Rafael Santos manifestó que la respuesta que obtuvo del Reniec hacia su “consulta” fue “satisfactoria”, pero aseguró que “hay muchos otros casos que deben ser aclarados”, por lo que —según él— “es evidente que se tiene que abrir el padrón para que se constate si efectivamente hay motivos para que un grupo diga si hay fraude o si se ha dado de manera adecuada”.

Conclusión

Es falso que menores de edad hayan votado en las Elecciones 2021, como señaló Rafael Santos. El Padrón Electoral se cerró el 11 de abril de 2020 y, por disposición del Reniec, se debía incluir a menores de edad que iban a cumplir 18 años hasta antes del día de las elecciones de la primera y segunda vuelta. Es decir, los jóvenes que no actualizaron su DNI amarillo a azul pudieron votar.

Por otro lado, en el caso de personas fallecidas antes de la pandemia, estas continuarán apareciendo en el padrón, indica el Reniec, hasta que sus familiares generen las actas de defunción correspondientes. Actualmente, tras la situación de pandemia, el registro de defunción es automático.

Fact-checking elaborado por Pao Mendieta para la alianza PerúCheck.

