Es falso que video que muestra a militares arengando constituya un acto contra Pedro Castillo

El 18 de junio por la tarde, el excongresista Salvador Heresi compartió en Twitter un video grabado por un hombre vestido de civil en el que aparecen un grupo de militares uniformados trotando al ritmo de arengas poco entendibles.

“Acá, preparándose, el batallón anti Pedro Castillo. Anti Pedro Castillo. ¡Y acá vamos con toda la gente! ¡Vamos, Keiko! ¡Vamos, comando!”, dice el sujeto de identidad desconocida frente a la cámara del celular que utiliza para registrar el momento.

El excongresista Salvador Heresi compartió el video a través de un tuit. Foto: Captura Twitter.

“¿Esto es verdad? Señores @JNE_Peru, sobre sus hombros pesará para siempre sangre que se derrame en nuestro país”, se lee en el tuit publicado por Heresi, que supera los 1.800 ‘me gusta’ y las 120.000 reproducciones en la red social.

El video también fue difundido a través de WhatsApp. Este medio verificó que, al momento de recibir el clip desde la aplicación de mensajería, aparece la etiqueta “reenviado muchas veces” en la parte superior del mismo. Es decir, el archivo viralizado forma parte de una cadena de desinformación compartida por, al menos, cinco usuarios en distintas conversaciones.

El video también se reenvió muchas veces por WhatsApp. Foto: Captura WhatsApp.

Sin embargo, el video fue sacado de contexto.

La misma noche del 18 de junio, en una entrevista para el programa ’20 21′, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, desmintió que el batallón arengando pertenezca a las Fuerzas Armadas y precisó que se tratan de “cadetes regresando de su curso de El Sauce”, localidad de la provincia en Tarapoto, región San Martín. Es decir, son estudiantes en preparación militar.

Asimismo, la ministra detalló que la persona que habla en el video es el conductor de un automóvil alquilado que serviría para transportar a los militares en formación.

Después de la conversación televisiva, la cuenta oficial en Twitter de la institución también hizo eco de esta aclaración.

Además, en otra entrevista con radio ‘Exitosa’, Esparch explicó que, “cuando uno mira con detalle” el video, quien hace “una serie de comentarios” y graba el entrenamiento militar es el chofer de una movilidad. “Por favor, no confundamos a la población. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. No tienen una opinión en este tema”, aclaró.

Desde el área de prensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, especificaron a PerúCheck que cuando se habla de militares, se refieren a todos los que integran los frentes de defensa del país. En el caso de oficiales, cadetes, suboficiales, personal de tropa, entre otros, se hace referencia a una manera específica de nombrar el grado de instrucción de cada uno.

Al consultar por el contenido del video, la institución señaló que la ministra de Defensa ya se había pronunciado sobre el tema y no se contaba con autorización para brindar más información sobre el hecho.

Este medio también intentó comunicarse con el excongresista Salvador Heresi para conocer el origen del video y la identidad de su autor. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Observación y contexto

Al observar el video, PerúCheck encontró varias pistas para reconocer el escenario que aparece en el clip. En el fondo del lugar, en una parte más alta a la pista donde se realiza el entrenamiento, se distinguen casetas pintadas de verde con tejas en el techo, árboles alrededor de ellas y una pequeña torre del mismo color detrás de una de las viviendas.

En el fondo de la base militar se pueden observar construcciones pintadas de verde junto a árboles y una torre del mismo color detrás de ellas. Foto: Captura Twitter.

Tras una búsqueda de palabras clave en Google, se encontraron imágenes (1 y 2) de la página de una institución en Facebook. De esa manera, se visualizó que el mismo lugar descrito forma parte del patio de honor de la Escuela de Selva del Ejército del Perú (ESE).

Las imágenes coinciden con el lugar del video y corresponden a la Escuela de Selva del Ejército del Perú (ESE), en El Sauce (Tarapoto). Foto: ESE - Facebook.

Una nota de prensa publicada en el sitio web de la Escuela Militar de Chorrillos informa que dicha base militar se sitúa en El Sauce, zona ubicada en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín.

Cabe destacar que el clip de 29 segundos de duración circula en medio del contexto de polarización política y social que vive el país. Como explicó Samuel Rotta, director de Proética, en una verificación anterior, esta situación se refleja en el pedido para anular las elecciones con una acción de amparo y la incentivación a un golpe de Estado, por parte de militares retirados, a través de una carta.

Conclusión

Es falso que el video en el que un grupo de militares reunidos arengan en un lugar desconocido constituya un acto contra Pedro Castillo. El material audiovisual fue sacado de contexto por el congresista Salvador Heresi y por el supuesto conductor de una movilidad, quien grabó la escena. En dos entrevistas televisivas, Nuria Esparch, titular del Ministerio de Defensa, detalló que la escena corresponde a un entrenamiento militar de cadetes en El Sauce (Tarapoto, San Martín). Además, tras una búsqueda virtual, PerúCheck verificó que las instalaciones pertenecen a la Escuela de Selva del Ejército del Perú (ESE).

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

