Es falso que Cerrón pueda ejercer el cargo de vicepresidente de Pedro Castillo

A pesar de que la postulación de Vladimir Cerrón fue improcedente, en redes sociales, usuarios afirmaron que él “figura ahora como vicepresidente” de Pedro Castillo en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, sostuvieron que podría ejercer este cargo si Perú Libre preside el gobierno.

“El señor Castillo ha puesto al señor Cerrón como su segundo vicepresidente del Perú en un eventual gobierno suyo. Él dijo que a Cerrón no lo íbamos a ver ni como portero”, señaló un cibernauta.

Usuarios de Facebook compartieron una captura del JNE en la que aparece Vladimir Cerrón como candidato a segundo vicepresidente de Perú Libre. Sin embargo, su postulación fue declarada improcedente. Foto: captura de Facebook

Sin embargo, en ningún escenario Cerrón Rojas podría desempeñarse como segundo vicepresidente de la República

Al revisar la página del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la que se hizo mención en las publicaciones virales, se observó que, efectivamente, Vladimir Cerrón se encuentra como postulante a la segunda vicepresidencia. No obstante, su candidatura fue declarada como improcedente.

Además, el JNE, desde su cuenta de Twitter, sostuvo que no “acaban de poner” a Cerrón como segundo vicepresidente de Perú Libre.

En la plataforma electoral del JNE aparece el nombre de Vladimir Cerrón y como estado de su candidatura, se resalta que esta fue improcedente. Foto: JNE / Twitter

Según el Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales y de representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2021, “el Jurado Electoral Especial (JEE) declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable, o por la no subsanación de las observaciones efectuadas”.

PerúCheck consultó con Julio César Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, quien explicó que “Cerrón fue presentado como candidato a la segunda vicepresidencia. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente su inscripción mediante la resolución n.° 00056-2020-JEE-LIC1/JNE”.

Ello, porque, de acuerdo al artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y al artículo 34-A de la Constitución, están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas condenadas en primera instancia a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, por la comisión de delito doloso.

El Jurado Especial Electoral declaró, el 25 de diciembre de 2020, improcedente la candidatura de Vladimir Cerrón debido a su sentencia por corrupción. Foto: Resolución 000056-2020-JEE-LIC1/JNE

“Perú Libre ni siquiera apeló esa decisión del JEE. Por ello, el JEE de Lima Centro 1 finalmente inscribió como fórmula presidencial, de manera formal, solo a Castillo y Boluarte”, manifiesta Silva Meneses, exasesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Se puede verificar en la resolución n.° 00072-2021-JEE-LIC1/JNE, del 8 de enero de 2021, que los únicos candidatos por Perú Libre fueron Pedro Castillo Terrones, como presidente, y Dina Boluarte Zegarra, como primera y única vicepresidenta.

“Cerrón nunca fue inscrito como candidato de la fórmula presidencial, ergo, no participó de las elecciones” , afirma el abogado experto en temas electorales.

Añade que, “por tanto, Cerrón no podría tomar el cargo de segundo vicepresidente si Castillo es proclamado como presidente, porque Cerrón nunca fue candidato a segundo vicepresidente”.

El 8 de enero de 2021, el Jurado Especial Electoral inscribió la fórmula presidencial de Perú Libre. Solo se registró a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Foto: Resolución 00072-2021-JEE-LIC1/JNE

La abogada Ana Neyra, especialista en derecho constitucional y electoral, coincide y afirma a este medio que “no es posible que Cerrón ejerza el cargo de segundo vicepresidente debido a que no postuló finalmente como candidato y, además, porque está condenado”.

Asimismo, resalta que su condición de condenado, como lo establece el artículo 39-A de la Constitución , le impide ejercer cualquier cargo de función pública.

El caso Cerrón

Vladimir Cerrón tiene una sentencia en segunda instancia (n.° 091-2019-SPA), emitida el 18 de octubre de 2019, por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Por ello, fue inhabilitado por el plazo de un año “consistente en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular e incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.

También se fijó un monto a pagar por reparación civil a favor del Estado y se le impuso una cuestionada sentencia de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad de carácter suspendida.

El 9 de junio de este año, luego de que Randy Félix de la Cruz presentara un hábeas corpus a favor de Cerrón, el juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba (Huancavelica) declaró fundado parte del pedido.

De esta manera, resolvió anular las sentencias en primera y segunda instancia por corrupción del exgobernador regional de Junín, y ordenar un nuevo pronunciamiento.

Ese mismo día, el Poder Judicial, mediante su cuenta de Twitter, reveló que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciaría una investigación contra el juez Alain Salas. Además, el ente manifestó que la Procuraduría del Poder Judicial interpondría al día siguiente (10 de junio) un recurso de apelación para revocar la resolución que anuló las condenas de Vladimir Cerrón.

Así, el 14 de junio la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declaró improcedente la demanda de hábeas corpus a favor de Cerrón Rojas , por lo que el secretario general de Perú Libre, actualmente, mantiene la sentencia en segunda instancia por delitos de corrupción.

El Quinto Juzgado de Investigación preparatoria de Huamanga (Ayacucho) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón. Foto: Poder Judicial

Incluso si sus sentencias se hubiesen anulado, Vladimir Cerrón no podría ejercer de segundo vicepresidente

El presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral resalta que el proceso que afronta el secretario general de Perú Libre no tiene ninguna repercusión en las Elecciones Generales 2021. “Aun si las sentencias fueran eliminadas, igual no va poder asumir como segundo vicepresidente, porque las elecciones ya pasaron” , afirma.

Agrega que “el proceso electoral se rige por el principio de preclusión (las decisiones quedan como se emitieron una vez pasada la fecha de apelación). Al momento de la elección, Cerrón no era candidato. Si se anula su condena o no, esto no tendría efectos en la elección”.

“Si Castillo gana, el JNE va a proclamar ganador a Castillo como presidente y Boluarte como primera vicepresidenta. A Cerrón ni lo van a mencionar en el acta de proclamación, porque en estricto, él no fue candidato, no participó de la elección. Y por ello mismo tampoco le van a entregar credencial”, finaliza.

Conclusión

No, Vladimir Cerrón no puede desempeñar el cargo de segundo vicepresidente de la República si el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Pedro Castillo como presidente. La candidatura del secretario general de Perú Libre fue declarada improcedente debido a sus condenas por corrupción. Por lo tanto, nunca llegó a postular en las Elecciones Generales 2021.

Además, su condición de condenado le impide “ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza”, según el artículo 39-A de la Constitución Política del Perú.

