Es falso que acta de mesa en la que votó Keiko Fujimori “fue declarada ilegible” por jurado electoral, como dijo Alfredo Barnechea

En una entrevista televisiva, el ex precandidato a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea, aseguró que el acta de la mesa de sufragio n.° 047286, en la que votó Keiko Fujimori, fue declarada “ilegible” por un Jurado Electoral Especial (JEE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“La mesa donde votó Keiko Fujimori fue presidida por una muy amiga de mi mujer, que tomó foto al acta. Me enseñó el acta que era completamente legible y la mesa donde votó Keiko Fujimori fue declarada, por el jurado (electoral especial), ilegible”.

Lunes 14 de junio de 2021, entrevista en ‘Beto a Saber’, Willax Tv

Sin embargo, tanto en primera como en segunda vuelta, las actas de la mesa n.° 047286 no tuvieron ninguna observación.

El local de votación de Keiko Fujimori fue la Institución Educativa n.° 7086 Los Precursores, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. Su mesa de sufragio fue la n.° 047286.

A través de la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), PerúCheck advirtió que el acta de la mesa de sufragio en la que emitió su voto la lideresa de Fuerza Popular no fue enviada al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente . Es decir, no tuvo ningún tipo de observación: está en calidad de “acta normal”. Por consiguiente, el JEE no emitió ninguna resolución.

Fuente: (CAPTURA) Plataforma de resultados de la ONPE.

Asimismo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el acta de la misma mesa de sufragio, ubicada en el mismo centro de votación, tampoco tuvo observaciones de legibilidad. Su condición también es de “acta normal”.

En ambas etapas de las elecciones presidenciales, los votos emitidos en esa mesa fueron contabilizados por la ONPE sin inconvenientes. En primera vuelta, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 23 votos y Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, 7 votos. En la segunda vuelta de los comicios, Keiko Fujimori recibió el voto de 193 electores y Pedro Castillo, 62. El total de votos emitidos en primera vuelta fue de 257 y en la segunda vuelta 271 ciudadanos fueron a votar.

PerúCheck trató de comunicarse con Alfredo Barnechea, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Es falso que la mesa de sufragio n.° 047286, donde votó Keiko Fujimori, fue observada por el JEE correspondiente por “ilegibilidad”, como indicó Alfredo Barnechea. El acta no fue enviada al jurado porque no tenía ningún tipo de observación.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.