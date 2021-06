Es engañoso que se esté vacunando contra el coronavirus a mayores de 50 años

En WhatsApp y otras redes sociales, usuarios han preguntado si desde este lunes 21 de junio se empezará a vacunar a los adultos mayores de 50 años en todo el Perú. Ello debido a que circula una imagen en la que se lee: “Vacunación para adultos de 50 años a más. A partir del 21 de junio continuamos con la vacunación”.

Asimismo, en el volante añaden que se puede acudir a los puntos de vacunación cercanos para recibir la primera dosis.

Usuarios advirtieron de un flyer en el que se afirmaba que la vacunación a personas mayores de 50 años serían vacunadas desde el 21 de junio. Sin embargo, solo es válido para Tacna. Foto: captura de pantalla Twitter / WhatsApp

Sin embargo, este comunicado solo aplica para Tacna, no es de ámbito nacional. La Dirección Regional de Salud de Tacna detalló el miércoles 9 de junio que la campaña de inoculaciones a adultos de 50 a 54 años iniciaría del 10 al 14 de junio.

Luego de eso sacaron un post en el que indicaron que desde el próximo lunes 21 de junio se abrirá un horario de rezagados para que las ciudadanía mayor de 50 años que todavía no haya recibido la inoculación, pueda ser inmunizada en el lugar.

La Dirección Regional de Salud de Tacna emitió un comunicado en el que llamaba a adultos mayores de 50 años a vacunarse. Esta campaña es solo para la región sureña. Foto: Diresa Tacna

En la actualidad, únicamente en esta región sureña se ha vacunado a personas de más de 50 años. Verificador consultó con el área de Comunicaciones del Ministerio de Salud y afirmaron que aún no se tiene una fecha exacta en la que se empezará a vacunar a este grupo etario en todo el país. Recalcaron que el comunicado viralizado en redes abarca solo a Tacna.

¿Por qué en algunas partes del Perú se vacuna a personas de menos rango de edad?

En mayo de este año, cuando se conoció que Huancavelica sería la primera región en vacunas a adultos mayores de 60 años, Juan Gómez, director regional de Salud, manifestó que el objetivo era optimizar los recursos humanos y económicos de esa región.

“Si yo voy hacer una primera campaña para mayores de 80 años, con el riesgo de que me sobre muchas vacunas, voy a desperdiciar vacunas, combustible, horas, hombres. Si hago (una campaña para adultos) de 70 años para arriba, en una segunda etapa, también es la misma inversión. Y de 60 para arriba, igual. Son tres veces que voy a hacer inversión en horas, hombres, dinero y oportunidades, porque se me pueden perder vacunas. Si abro un frasco de diez dosis y como no hay más de esas edades, ¿qué hago con esa vacuna?”, cuestionó.

Entonces, cada etapa de vacunación para grupos etarios dependerá, en gran medida, de la cantidad de personas que lo conformen. Si hay pocos adultos mayores de 80, 70 y 60 años, conviene juntarlos para ahorrar en gastos logísticos y que las vacunas no corran el riesgo de perderse, como explicó el especialista.

En el caso de menores de 60 años, la densidad poblacional es mayor, aunque también varía por regiones. En el centro de Ica, por ejemplo, el 9 de junio comenzaron las inoculaciones a adultos de entre 55 y 59 años, aunque fue descontinuada debido a la escasez de vacunas.

Otras causales a tomar en cuenta son la aparición de variables de la COVID-19, como es el caso de Arequipa.

En un principio, debido al registro de la variante delta en la Ciudad Blanca y el incremento de casos, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Elvis Ostos Jara, anunció que el próximo 25 de junio iniciaría la vacunación de los adultos mayores de 50 años en Arequipa. Sin embargo, se aceleró el proceso y ahora se llevará a cabo del 21 al 26 de junio, según precisó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

Las vacunación a personas de 50 años a más aún no inicia en el ámbito nacional

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, descartó que el 21 de junio se inaugure la campaña masiva de inoculaciones al grupo de 50 años a más.

“No es cierto, no se dejen engañar, ese es un comunicado de Tacna, pero alguien le ha borrado lo de Tacna abajo, y está circulando como si fuese una verdad para todo el país”, enfatizó.

Asimismo, especificó que la campaña nacional continuará con las personas de 58 y 59 años. “La vacunación de las personas mayores de 50 años va a ser en las próximas semanas. Estamos todavía en la fase de vacunación, en Lima y Callao, de (personas) de 60 (años) a más. Hemos anunciado que seguramente hacia fin de mes estaremos culminando esta etapa y empezaremos con los de 58 y 59 (años) y luego avanzaremos durante julio con los otros sectores del grupo de 50 a más”, dijo en la conferencia de prensa de este 16 de junio.

Adicionó que el caso de Tacna se debe a que el personal de salud de la región demostró que ya cumplió con vacunar a adultos de más de 60 años. “ Las regiones, de acuerdo a su grado de desarrollo, tienen la posibilidad de avanzar. Tacna lo está haciendo, ha demostrado que ha cubierto a las personas de 60 a más. Entonces, nosotros hemos autorizado que eso siga (con personas mayores de 50 años)”, finalizó.

Conclusión

No, la vacunación nacional para personas mayores de 50 años no iniciará este lunes 21 de junio. El comunicado en cuestión fue emitido por la Dirección Regional de Salud de Tacna y abarca solo a esa región. Desde el Ministerio de Salud señalaron que aún no existe una fecha definida para la inoculación masiva de este grupo etario. Sin embargo, sostuvieron que podría ser en aproximadamente dos semanas e iniciaría con adultos de 58 y 59 años.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.