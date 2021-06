Es falso que la ONPE “confirmó” que un personero de Perú Libre “firmó 256 actas”

En redes sociales, circula una publicación viral la cual señala que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría “confirmado” que un presunto personero de Perú Libre firmó “256 actas”. El usuario que difundió la información mencionó que el sujeto, de apellido “Luján”, habría favorecido con 50.000 votos a Pedro Castillo mediante un “fraude”.

No obstante, esta publicación es falsa. La ONPE desmintió haber emitido tal información. De igual modo, no se hallaron registros de que un supuesto personero del partido del lápiz haya falsificado la referida cantidad de votos en favor de Castillo.

La ONPE no ha confirmado que un personero de Perú Libre “firmó” 256 actas

En comunicación con Verificador de La República, Susana Vital, subgerente de Comunicaciones de la ONPE, desmintió que el organismo electoral haya “confirmado” que un personero de Perú Libre “firmó 256 actas” en favor de Pedro Castillo.

Ratificó que la entidad no ha emitido ninguna información sobre lo expuesto en la publicación viral, que calcula la supuesta existencia de 50.000 votos fraudulentos.

Asimismo, tras realizar una búsqueda por palabras clave, este medio no encontró registros factuales de lo que afirma el usuario en Facebook. No obstante, sí se detectó una noticia del último 6 de junio, día en que se realizó la segunda vuelta de las elecciones, que concuerda con el número, mas no con el objeto.

En Chiclayo, una personera de Perú Libre fue intervenida en un local de votación tras ser acusada de escribir en 256 cédulas de sufragio de una mesa de votación. Según la información consignada, la mujer identificada como Ana Milagros Castañeda Mondragón estuvo escribiendo “Perú Libre” o las siglas “PL” en el reverso superior de algunas cartillas.

No obstante, las cédulas con las escrituras fueron cambiadas para continuar con el proceso de elección. La mujer, quien aseguró que “no tuvo ninguna mala intención”, fue trasladada a la delegación policial para ser investigada por la presunta comisión del delito electoral (perturbación o impedimento del proceso electoral).

Por otra parte, mediante el uso de la herramienta WhoPostedWhat, Verificador detectó otra versión del bulo inicial. En este caso, se halló que el supuesto personero de apellido “Luján” antes mencionado se referiría a Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en internet como SiDeRaL. Se trata de un streamer de videojuegos al que anteriormente se le ha atribuido información falsa, como ya hemos desmentido en abril de este año.

El bulo en cuestión consiste en una imagen editada con el rostro de Jesús Luján y el logotipo de Exitosa Noticias. La información que presenta es un pastiche del ya explicado caso de la personera de Perú Libre y las 256 cédulas.

Kerly Nieva, productora ejecutiva de Exitosa, confirmó a este medio que la imagen que circula es falsa. Por otra parte, una gráfica con mejor resolución fue hallada en un grupo de Facebook con temática de videojuegos.

En la imagen, se aprecia mejor el contenido editado y su finalidad satírica con respecto a Luján Carrión, quien transmite partidas de Dota 2 en su canal de YouTube de más de 21.000 suscriptores.

Conclusión

La publicación que asegura que un personero de Perú Libre “firmó 256 actas” para otorgar 50.000 votos a Castillo es falsa. La ONPE negó haber confirmado tal afirmación. Asimismo, tampoco se halló ningún registro que diera cuenta de ese supuesto fraude. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

