Es falso que Vladímir Putin haya saludado a Pedro Castillo como “virtual ganador”

Diversos usuarios de Facebook difundieron desde el 10 de junio una imagen que supuestamente habría emitido el medio radial Exitosa. Según los cibernautas, el jefe de Estado de Rusia habría aplaudido la elección del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Vladímir Putin saluda al virtual ganador presidencial de Perú, Pedro Castillo, y tiende la mano para ser socios estratégicos”, se lee.

Cibernautas compartieron una imagen con información falsa respecto a un supuesto saludo por parte del presidente ruso a Pedro Castillo. Foto: captura de pantalla Facebook

No obstante, es falso que Putin haya congratulado a Pedro Castillo y que Exitosa haya hecho pública esa información.

Al realizar una búsqueda en las redes sociales de la presidencia de Rusia, tanto en idioma inglés como en ruso, y de la embajada rusa en Perú, no se encontró ninguna noticia referida a Pedro Castillo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, informaron a PerúCheck que la información viral es falsa.

Asimismo, la Embajada de Rusia en Perú declaró no tener conocimiento del supuesto saludo. Afirmaron que toda información será publicada en las páginas oficiales. “No tenemos información sobre el asunto en mención. Para cualquier consulta en cuanto a las publicaciones oficiales del presidente y gobierno de Rusia, le ofrecemos consultar las páginas en.kremlin.ru y mid.ru”, indicaron.

Por otro lado, a través de una búsqueda avanzada en Google, con fechas entre el 6 de junio y el 12 de junio, tampoco se halló referencia alguna al supuesto saludo. En los principales medios de alcance nacional las menciones al presidente ruso no incluyen a Perú.

No se encontró ningún registro acerca de las felicitaciones de Vladimir Putin al virtual presidente Pedro Castillo. Foto: captura La República / El Comercio / RPP

PerúCheck también se contactó con Kerly Nieva Palomino, productora ejecutiva de Exitosa, quien descartó que desde el medio en el que labora hayan sacado esa información, “Siempre utilizan nuestro diseño para crear fakes”, señaló.

Minutos después emitieron un comunicado en su página de Facebook: “Desde Exitosa denunciamos que la publicación sobre un presunto saludo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Pedro Castillo, no corresponde a nuestro medio de comunicación”.

El medio radial Exitosa negó que ellos hayan emitido la información. Foto: captura de pantalla Facebook Exitosa

Conclusión

No, el presidente ruso Vladimir Putin no felicitó a Pedro Castillo por convertirse en “virtual ganador” de la elección presidencial en el Perú ni le ofreció ser socios estratégicos. No existe ningún registro acerca de el supuesto saludo. Asimismo, desde el medio radial ‘Exitosa’ desmintieron haber difundido esa información.

Fact-checking elaborado por Johana Perleche, de Verificador de La República, para la alianza PerúCheck.

