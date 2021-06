Es falso que actas del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning fueron observadas por “ilegibilidad”

Mediante un video en Facebook, Fabricio Escajadillo, periodista de Latina Televisión, expone que un acta de la mesa del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning ha sido “observada por ilegibilidad”. Menciona que esta constancia “tenía un amplísimo voto a favor” de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Aunque en este contenido no dice el número exacto de la mesa, en otra publicación afirma que se refirió a la n° 049646.

En el material audiovisual, publicado el 7 de junio de 2021, Escajadillo señala, además, que aproximadamente otras 10 actas del escrutinio del referido colegio, situado en el distrito limeño de Jesús María, “también habían sido observadas” como ilegibles por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Indica que estas constancias son legibles y verificables. “Son números que perfectamente se pueden diferenciar unos de otros. Puedes saber exactamente las cifras, los nombres de los miembros de mesa, las firmas, etc. No hay ningún problema en que no se puedan leer. Pero a algún funcionario de ONPE, al parecer, le ha parecido eso (...) y las ha impugnado”, sostiene. No obstante, agrega que estas también presentan un “amplio margen hacia Keiko Fujimori”.

Hasta el momento, este video ha alcanzado más de 80.000 interacciones, 142.000 compartidos y 3 000 000 de reproducciones en la red social.

Sin embargo, lo que afirma Escajadillo en el material es falso. La mesa n° 049646 no fue observada, sino contabilizada. Asimismo, solo una mesa de ese colegio fue observada, pero ya cuenta con resolución.

Según un periodista de Latina, varias actas electorales que contenían amplios votos a favor de Keiko Fujimori han sido declaradas como no legibles por la ONPE. Foto: captura en Facebook / Fabricio Escajadillo

A través de su cuenta oficial en Twitter, la ONPE desmintió lo que afirmó Escajadillo en el video. “ El acta de la mesa 049646 no fue observada. En el caso de la I.E. Teresa Gonzáles de Fanny - secundaria, solo un acta fue observada, la de la mesa 049651”, comunicó en un video el último 10 de junio.

Asimismo, señaló que “las actas no se impugnan, se observan”. “Lo que se impugnan son uno o varios votos de un acta”, puntualizó.

Comunicado de la ONPE. Foto: captura en Twitter / ONPE

PerúCheck revisó la página del citado ente electoral —en el cual se visualizan los resultados de las elecciones de la segunda vuelta — y se comprobó que, efectivamente, el estado del acta de la mesa 049646 es “normal”. Esto quiere decir que esta “no presentó alguna observación alguna y los votos han sido contabilizados” .

Mesa 049646. Foto: captura de la página de la ONPE

El organismo electoral registra actas de mesas de la Institución Educativa Teresa Gonzáles de Fanning de nivel primaria y secundaria. El primero tiene ocho constancias; mientras que el otro posee 30, de las cuales solo una, la mesa 049651, fue observada debido a un voto impugnado.

No obstante, este medio constató que la observación de esta acta, que contiene 190 votos emitidos en total, se encuentra ahora con el estado “resuelto”. Inicialmente, 48 y 132 votos iban a favor de Perú Libre y Fuerza Popular, respectivamente. A su vez, presentaba un voto impugnado y nueve nulos.

Mesa 049651. Foto: captura de la página de la ONPE

Sin embargo, según la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, publicada el 10 de junio, se atribuye a “considerar, como el total de votos emitidos a favor de la organización política Fuerza Popular, la cifra 133 en la presente acta electoral”.

Resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2. Foto: captura de la página de la ONPE

Versión de Fabricio Escajadillo

El periodista de Latina se pronunció ante el tuit del ente electoral que calificó como “falsas” sus afirmaciones sobre las actas del colegio de Jesús María.

Escajadillo publicó algunas fotos, entre ellas una captura de la versión electrónica del acta de la mesa 049646 que, según él, “figura que esa acta fue tenida por ilegible por alguna autoridad de ONPE”. En la imagen adjunta se observa que dentro del campus lista de resoluciones se lee este texto: “#: El valor consignado en el acta presenta ilegibilidad”.

“El acta en cuestión, absolutamente legible. Esta acta es solo un ejemplo de decenas de otros casos similares que me han llegado”, señala.

Versión de Fabricio Escajadillo. Foto: captura en Twitter / Fabricio Escajadillo

El ente electoral explicó que esa información era para dar a conocer al público cuándo un acta es observada por no ser legible. “El mensaje que mencionas es una leyenda que informa al usuario que si ve el símbolo # en el acta significa que hay ilegibilidad en esa parte del documento”, respondió en Twitter a un usuario que había expuesto un caso similar al de Escajadillo.

Aclaración de la ONPE. Foto: captura en Twitter / ONPE

Incluso, otros cibernautas denunciaron que sus actas se encontraban observadas por “ilegibilidad” y difundieron imágenes parecidas a las que dio a conocer el periodista.

Un caso similar. Foto: captura en Twitter / ONPE

Por ello, en otro tuit, el organismo reiteró: “Si encuentra el símbolo # en alguno de los campos de un acta observada, eso significa que uno de los datos llenados por los miembros de mesa ‘no son legibles para su digitación’, por lo que el JEE debe decidir”. Así también, deslizó que si en el campus de total de votos de la categoría información de mesa se halla el símbolo del numeral (#), entonces se habla de un caso de ilegibilidad.

Ilegibilidad. Foto: captura en Twitter / ONPE

Conclusión

El acta de la mesa n.° 049646 fue contabilizada. Solo una constancia del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning de nivel primario y secundario fue observada a causa de un solo voto impugnado, pero que ya cuenta con resolución. Por ello, calificamos como falso lo que afirmó Escajadillo en el video.

Fact-checking elaborado por Lizeth Roman, de Verificador de La República, para la alianza PerúCheck.

