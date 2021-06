Es falso que supuesto “primo de Vladimir Cerrón” trajo “todas las actas” de votación desde Milán, como se sugirió en Twitter

En medio de una ola de desinformación en redes sociales, una usuaria expuso en Twitter que, de acuerdo a información que obtuvo desde Italia, Javier Orihuela Rojas —supuesto primo de Vladimir Cerrón— sería el encargado de enviar “todas las actas de votación” utilizadas en Milán durante la segunda vuelta electoral.

Usuaria anuncia que supuesto primo de Vladimir Cerrón sería el responsable de trasladar actas electorales desde Milán, Italia. Foto: Twitter.

“[...] quien traería desde Milán todas las actas de votación sería Javier Orihuela Rojas, abogado residente en Italia, y que sería el primo hermano de Vladimir Cerrón”, escribió la cibernauta el 8 de junio en una publicación que reúne más de 2.000 ‘me gusta’ en la red social.

Horas después de su publicación, el periodista Beto Ortiz replicó el mismo mensaje en su programa ‘Beto a Saber’. Actualmente, el video de dicha emisión supera las 100.000 visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Sin embargo, se trata de información falsa

Captura de programa ‘Beto a Saber’, donde su conductor lee frente a cámaras el mismo tuit de la usuaria. Foto: Willax - YouTube.

Hasta el cierre de esta nota, el sitio web —que muestra el conteo oficial de votos— de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaba que, al 95,588% de actas contabilizadas, queda pendiente agregar al conteo el 4,412% de los materiales importados desde la ciudad de Milán.

Plataforma de la ONPE desde la que también se visualizan los resultados de las votaciones en el extranjero. Foto: ONPE.

PerúCheck consultó con el equipo de prensa de la Cancillería por la identidad del responsable de trasladar estas actas desde Milán. Desde la institución descartaron que se tratara de Javier Orihuela. En ese sentido, precisaron que el funcionario que cumplió con esta actividad el martes 8 de junio, pasadas las 7 de la noche, fue Alberto García Montoya, primer secretario del Consulado General del Perú en esa ciudad.

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores coincide con su penúltimo comunicado publicado el mismo día en la tarde, donde anunciaban la llegada de 21 cónsules con valijas que contenían un total de 2.646 actas correspondientes a distintas partes del mundo.

“Es importante subrayar que los Consulados se limitan a transportar y/o enviar las actas elaboradas y firmadas por los miembros de mesa a la ONPE y no tienen la facultad de contar votos”, se lee en el documento de la Cancillería.

Sobre el caso de Javier Orihuela, la Cancillería respondió a este medio que no fue contratado y que, actualmente, no pertenece al “Servicio Diplomático de la República” o al “personal administrativo nombrado” por el Decreto Ley N° 276. Es decir, no forma parte de los funcionarios o consultores contratados a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del sector público.

En una búsqueda virtual, se verificó que José Javier Orihuela Rojas es un abogado especializado en derechos humanos que, a la fecha, cuenta con un estudio legal en Italia y un colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España). El 29 de octubre del 2020, el constitucionalista huancaíno fue considerado entre los 65 profesionales inscritos para postular como magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a través de un concurso público.

PerúCheck también intentó comunicarse con Javier Orihuela Rojas y el actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, para consultar si existe parentesco entre ambos y Vladimir Cerrón. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo ninguna respuesta.

Asimismo, se trató de contactar a la usuaria que difundió esta desinformación, pero ella tampoco respondió.

¿Quién es Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón Rojas fue gobernador regional de Junín desde el 2011 hasta el 2014. Un documento del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la PUCP señala que, durante su primera gestión, Cerrón contrató como personal “de confianza” al Consorcio Daniel Alcides II para encargarse de la obra ‘Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo’.

El 27 de julio de 2013, una denuncia administrativa exponía que algunos trabajadores del grupo empresarial habrían presentado documentos falsos con datos de compañías inexistentes o no habidas, durante el proceso de licitación del proyecto.

Otro caso de corrupción en el que el exfuncionario estaría involucrado es el del ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya’. De acuerdo con una investigación del diario ‘El Comercio’, el 18 de octubre del 2019, cuando volvía a ser gobernador regional de Junín, el Poder Judicial ratificó la sentencia de Cerrón —junto a la de otros funcionarios— a cuatro años de prisión suspendida por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Por dicha pena, el fundador de Perú Libre fue suspendido del puesto gubernamental para, en su reemplazo, ingresar el médico Fernando Orihuela Rojas.

Según informa La República, el 9 de junio del 2021, el juez Alain Salas Cornejo admitió en parte el hábeas corpus presentado por la defensa legal de Cerrón. Esto implica que, por el momento, se anulen las sentencias por corrupción y la inhabilitación de cargos públicos al ideólogo de Perú Libre. De esa manera, se iniciaría otro proceso judicial en su contra.

Luego del fallo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) decidió investigar a Salas Cornejo. Asimismo, el Poder Judicial informó que este jueves 11 apelarán la resolución —que favorece a Cerrón— para que esta se pueda revertir.

Conclusión

La Cancillería confirmó a este medio que el responsable de trasladar las actas desde Milán fue el Primer Secretario del Consulado General del Perú en la ciudad italiana. Además, la entidad descartó que Javier Orihuela Rojas, supuesto primo de Vladimir Cerrón, trabaje o haya sido contratado como funcionario o personal administrativo de dicha institución. Por ello, PerúCheck califica como falsa la información publicada por una usuaria en Twitter.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

