Es falso que acta con 187 votos para Castillo y ninguno para Fujimori implique fraude electoral, como indica viral

El 7 de junio fue difundida una fotografía del Acta Electoral 0113376 indicando que representaba “fraude” debido a que el 100% de votos fueron para el partido Perú Libre. La imagen se ha compartido en diversos grupos públicos de Facebook como: No a Pedro Castillo (94.700 miembros), Pedro Castillo Presidente 2021 (9.900 miembros), Beto a Saber (10.200 miembros), entre otros.

Sin embargo, es falso que dicha acta represente un fraude

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante su cuenta oficial de Twitter, informó que “no hay lugar a duda sobre las cifras de los votos que consigna el acta de escrutinio. Dicho documento está firmado por los tres miembros de mesa. Además no ha sido observada por ninguna de las partes”.

El detalle se encuentra disponible en la plataforma web Presentación de Resultados Segunda Elección presidencial 2021 del organismo. El acta pertenece a la región Cajamarca, provincia San Ignacio, distrito Huarango, donde hubo seis locales de votación. El documento pertenece a la mesa Nº 013376 del local Estadio Municipal.

En esta mesa hubo 300 electores hábiles, de los cuales solo asistieron 187. El 100% de votos fue para el partido Perú Libre, no hubo votos en blanco, nulos o impugnados. Por ello, el total de votos emitidos es igual al total de votos válidos.

Luego del escrutinio el acta fue firmada por los tres miembros de mesa sin observaciones, por lo que en su estado aparece como “Acta Electoral Normal”.

Cristhian Jaramillo, experto en temas electorales, explicó a PerúCheck que este escenario es “poco probable, pero no imposible, sobre todo en mesas con pocos electores”. “Recordemos que en el 2018 todo un distrito votó por el “Sí, Sí, Sí, No” en el referéndum de ese año. Aunque me extrañaría que esto sucediera, no es algo imposible o que debería descartarse”, estimó.

¿A qué se refiere? En el referéndum del año 2018, convocado por el expresidente Martín Vizcarra para la consulta popular de cuatro reformas políticas, los 1.006 electores del distrito Pampachiri, perteneciente a la región Apurímac, votaron: 1) a favor de la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia; 2) a favor de la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas; 3) a favor de la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República; y 4) en contra de la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República.

Del 100% de actas procesadas en la región Cajamarca, Perú Libre obtuvo 71,27% de votos y Fuerza Popular 28,73%. En la provincia de San Ignacio, del 100% de actas procesadas, Perú Libre obtuvo 78,85% y Fuerza Popular 21,15%. Y en el distrito de Huarango, distrito donde se emitió el acta en cuestión, Perú Libre obtuvo 77,55% y Fuerza Popular 22,45%.

Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, indicó a este medio que es posible que un partido obtenga el 100% de votos, más aún cuando una zona tiene preferencia por un determinado partido. Además, “si es una zona con votación muy alta para otro partido y no se repite el caso en otras actas, podría ser una rarísima excepción”, expuso Lanegra.

En el caso de Fuerza Popular, hubo una mesa en la que llegó al 97,47% de votos a su favor. El caso se dio en el distrito limeño de San Isidro. En el local del colegio ‘María Reina Marianistas’, en la mesa Nº 044350, de los 237 votos emitidos, 231 votos fueron para Fuerza Popular, cuatro para Perú Libre y dos votos fueron nulos.

Asimismo, en el distrito limeño La Molina, la mesa Nº 040116 ubicada en el local Villa Caritas - La Planicie tuvo un total de 95,42% de votos a favor del partido Fuerza Popular. De 240 votos emitidos, 229 fueron para Fuerza Popular, cuatro para Perú Libre y siete votos nulos.

Conclusión

Es falso que el acta 013376 represente un “fraude” como indican publicaciones en redes sociales. Según la ONPE, “no hay lugar a duda sobre las cifras de los votos que consigna el acta de escrutinio”. Además, que todos los votos del acta hayan sido en un solo sentido no es una particularidad de esta elección, como señala el especialista Christian Jaramillo.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

