A través de Facebook, se difundieron las declaraciones que realizó Víctor Vallejos Tinoco en una transmisión en vivo. Allí dijo que “20.000 ronderos estarán llegando a Lima” porque —según él— se estaría orquestando un fraude en contra del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Las Rondas Campesinas Urbanas y Nativas del Perú, en aras de la pacificación, transparencia y de una auténtica justicia social, rechazamos categóricamente, a quienes de manera intencional y sin mirar consecuencias, pretenden discriminar al auténtico candidato del pueblo, maestro, campesino y rondero, Pedro Castillo Terrones”, señala el post.

Según el presidente de Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú, como organización de aproximadamente 1,5 millones de ronderos, no han acordado movilizarse masivamente a Lima. Foto: composición LR / captura de pantalla Facebook

Verificador se contactó con Santos Saavedra Vasquez, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (Cunarc), quien sostuvo que la información brindada por Vallejos es falsa. “Este es un señor fanfarrón que se hace pasar por rondero, que está acostumbrado a mentir”, señaló.

Asimismo, resaltó que las rondas campesinas primero se reúnen en una asamblea para llegar a un acuerdo, por lo que no se puede dar una declaración de movilización a la ligera. “Nosotros somos una institución seria; para tomar acciones, se toman acuerdos, porque sino, ¿quiénes van a acatar esas decisiones? Tienen que ser las bases, yo no me voy a ir a parar solo. No se ha tomado la decisión en ningún momento de salir a Lima ”, resaltó Saavedra.

No obstante, afirmó que ello no quita que estén atentos a la coyuntura. Por tal motivo, reveló que de forma individual algunos ronderos decidieron viajar a Lima, pero recalcó que no ha sido una decisión de la organización.

En esa línea, Hugo Tapara Saya, vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú, confirmó a este medio que algunas delegaciones de regiones, pero sobre todo de Lima, se están movilizando. “Algunos quisieron viajar a Lima. Los que no viajan, cada uno en su región, en su provincia, estarán monitoreando”, puntualizó.

Agregó que los ronderos, sobre todo, supervisan las Oficinas Descentralizadas de la Procesos Electorales (ODPE) para “garantizar la transparencia y que la ONPE continúe de forma imparcial como hasta ahora”. Descartó que pensaran que hay un fraude.

Por otro lado, Saavedra Vasquez manifestó que acordarán medidas contra Vallejos por tomar el nombre de las rondas campesinas. “Vamos a tomar cartas en el asunto de nuevo, porque este señor ya fue sancionado hace unos años por las bases, porque se atrevía a hacerse pasar por dirigente. Ahorita, a cuánta gente le está haciendo creer que él es el dirigente de las rondas. No se puede jugar con la información. Nuestra organización es una organización seria, no se presta para esas cosas”, finalizó.

Finalmente, otro punto es que no se ha registrado ninguna caravana de 20.000 personas , como pudo contrastar la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía. Tampoco se encontró ninguna noticia al respecto.

Nos tratamos de contactar con Víctor Vallejos Tinoco, pero hasta el cierre de esta nota, no contestó a nuestros mensajes.

Foto no corresponde a supuesta movilización de rondas campesinas a Lima

Junto con la información compartida aparece una fotografía que supuestamente corresponde a la masiva movilización a Lima. En esta, se muestra a ronderos marchar con armas.

A través de una búsqueda en Google Imágenes, encontramos que la autoría corresponde a Andina y fue tomada antes de diciembre de 2011. Aunque en el artículo de la agencia de noticias no se refieren al contexto, se observa que se trata de una parada militar. Ello debido a que se observa un estrado en el fondo y a los Húsares de Junín. Además, quienes marchan llevan una insignia con la bandera del Perú en el poncho, que se suele utilizar en épocas de fiestas patrias.

Fotos virales no son de este año, sino que corresponden a antes del 2011. Foto: composición LR / captura de pantalla Andina

Conclusión

No, no llegarán a Lima más de 20.000 ronderos para “defender los votos” de Pedro Castillo. De acuerdo a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (Cunarc), solo desde algunas regiones de diversas regiones, de manera individual, han decidido viajar a Lima. Afirmaron que de todas formas están atentos al proceso electoral, pero no han llamado a una movilización masiva. Asimismo, negaron hablar de un fraude.

