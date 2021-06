Es falso que Pedro Castillo haya ganado a Keiko Fujimori en Australia, España, Francia, Italia y Japón

En Facebook circulan publicaciones que afirman que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el respaldo mayoritario de los peruanos que votaron en el extranjero.

Por ejemplo, un posteo señala que Castillo Terrones consiguió un 80% en Europa, a comparación de un 15% que habría alcanzado la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En otro, se resalta que en Australia, España, Francia, Japón e Italia, los porcentajes del postulante del partido del lápiz fluctúan de 73% a 85%.

Diversas publicaciones dan como ganador a Pedro Castillo; sin embargo, estas cifras no son reales. Foto: composición LR / captura de pantalla Facebook

Sin embargo, esta información es falsa

En primer lugar, se deben diferenciar los términos de actas procesadas y actas contabilizadas. Según la Resolución Jefatural n.° 000148-2017-JN/ONPE, las actas procesadas son todas aquellas que se registran. Es decir, las de todos los peruanos que emitieron su voto. Entre estas puede haber observaciones, solicitudes de nulidad o votos impugnados, que aún deben de pasar por un proceso de revisión.

Por otro lado, las actas contabilizadas son aquellas cuyos votos sí han sido sumados al cómputo general.

Entonces, de acuerdo a información de la ONPE, son 80.187 peruanos que votaron en el extranjero. Sin embargo, hasta la 2.49 p. m. de este 7 de junio, se ha procesado el 24,56% de las actas, por lo que aún faltan procesar 75.44%.

Asimismo, las actas contabilizadas (incluidas en el cómputo general) constituyen un 22,44%. De ese porcentaje, Keiko Fujimori obtiene 62,3% y Pedro Castillo 37,7%.

De acuerdo a la ONPE, al 22,44% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori tiene una ventaja sobre Pedro Castillo. Foto: captura de pantalla ONPE

Las cifras de las publicaciones virales no coinciden con las oficiales. En Europa, por ejemplo, con actas procesadas al 13,73% —y contabilizadas al 12,15%—, Fuerza Popular obtiene un 61,60% y Perú Libre 38,40%. Esto difiere del 80% que el usuario de Facebook otorgaba a Castillo.

Además, en Francia, Italia, España y Japón todavía no se ha registrado ningún dato. Por ende, no se puede hablar de un ganador en esos países. En cuanto a Australia, las actas procesadas y contabilizadas son hasta ahora el 85,71%. En este país de Oceanía, Fujimori Higuchi obtiene, hasta el momento, un porcentaje de 70,93%, mientras que Castillo Terrones, 29,07%.

Conclusión

No, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, no tiene ventaja sobre Keiko Fujimori en los votos de peruanos en el extranjero. Aún no se puede hablar de un ganador, ya que el porcentaje de actas procesadas es solo el 24,56%, mientras la contabilizadas 22,44%. Sin embargo, Fujimori Higuchi acumula, por ahora, una ventaja en las preferencias en ese sector de la ciudadanía.

Fact-checking elaborado por Johana Perleche, de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.