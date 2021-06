Es falso que se haya intervenido “más de 10.000 cédulas de sufragio” en Áncash, como dice viral en Facebook

En Facebook, se hizo viral un extracto del programa radial del ex consejero regional de Ancash, Ángel Duran León, quien denunció una supuesta intervención de cédulas de votación en Pomabamba (Áncash), marcadas a favor de uno de los partidos políticos que compite en esta segunda vuelta electoral.

“Confirmado desde Pomabamba. El Ministerio Público y la Policía han intervenido ━se dan cuenta cómo trabaja la ONPE━ más de 10.000 cédulas de sufragio marcados con la “K” de Keiko”, declara el locutor en el video. “O sea, el fraude ya está. Y esto va a servir como precedente para en todo el país del trabajo sucio de la familia Fujimori”, añade Durán en su programa de radio Fiesta del viernes 4 de junio.

No obstante, la afirmación fue desmentida por la ONPE y el Ministerio Público de Áncash.

Tras las afirmaciones de Durán, la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Pomabamba, Liza Siancas Hañari, realizó una conferencia de prensa acompañada del fiscal provincial penal Gilver Sal y Rosas Guielac, el comisario Hanz Sosa y el fiscalizador del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huari, Roy Cueva Maguiña.

Según el medio local Áncash Noticias, Siancas aseguró que, en presencia del fiscal, se verificó que las cédulas estaban en blanco y no habían sido manipuladas. Por su parte, el Ministerio Público de Áncash emitió un comunicado en el que señaló que la fiscalía no había participado de ninguna diligencia, porque no existe ninguna denuncia.

Foto: Ministerio Público

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, la ONPE desmintió que existan cédulas manipuladas a favor de un candidato. “El material electoral, incluidas las actas, recién está siendo desplegado a nivel nacional y cuenta con precinto de seguridad”, se lee en el tuit. La ONPE también hizo un llamado a la población a “conocer todo el proceso de las votaciones” para no caer en la desinformación.

Foto: captura en Twitter

PerúCheck intentó comunicarse con los números de radio Fiesta para comunicarnos con el locutor Ángel Duran, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Conclusión

Es falso que la Policía Nacional y la fiscalía, en Ancash, hayan intervenido cédulas de sufragio manipuladas a favor de una de las candidaturas en esta segunda vuelta electoral. La desinformación fue viralizada en las distintas redes sociales, pero las autoridades competentes salieron a desmentirla.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

