No, comunicado de India no aclara que “todas las noticias” de la COVID-19 “son falsas”

En Facebook, una publicación del 24 de mayo de 2021 señala que, mediante un comunicado oficial, el Gobierno de India desmiente la información que reportan los medios de comunicación sobre lo que sucede en el país a causa del virus de la COVID-19 y de la “nueva cepa”.

“El Gobierno de la India lanza un comunicado oficial al planeta aclarando que todas las noticias del virus relacionadas con su país son falsas, así como también que la nueva ‘cepa de la india’ no existe y exige que estas noticias sean removidas de las plataformas urgente”, detalla. Además, adjunta una imagen de la misiva de las autoridades y la foto del primer ministro del país, Narendra Modi.

Al momento, el contenido ha generado más de 200 interacciones y 600 compartidos en la red social por parte de los usuarios. Sin embargo, su contenido es engañoso: existe el comunicado, pero es empleado por el Gobierno para mostrar su disconformidad sobre el uso del término “variante India”.

Post sobre el Gobierno de India es engañoso. Foto: captura de Facebook

Primeramente, debemos aclarar que, de acuerdo a las verificaciones anteriores (1 y 2), hasta el momento no existe una “nueva cepa” de coronavirus sino variantes. Esto porque, según los especialistas, los virus de la COVID-19 presentan solo la “secuencia de genoma” distinta, pero mantienen las mismas propiedades biológicas. Por ello, deducimos que el post ha querido hacer referencia a la variante que se identificó en India.

¿Qué dice el comunicado oficial de la India?

El último 21 de mayo, las autoridades gubernamentales, particularmente del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, emitieron un comunicado oficial que, además, fue compartido por la Embajada de India en Irlanda.

En este se pronunciaron contra el empleo del término “variante India” por algunos organismos cuando reportan información sobre la “variante B.1.617” —que fue identificada en el país asiático el 2020—. Argumentan que esta última no fue calificada como “variante India” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sabemos que se está distribuyendo una declaración en línea que implementa que una ‘variante India’ del virus corona se está propagando por los países. Esto es completamente falso. No existe tal variante de COVID-19, citada científicamente como tal por la OMS. (Este) no ha asociado el término ‘variante India’ con la variante B.1.617 del coronavirus en ninguno de sus informes”, señaló.

Además, apuntaron que el tema ya fue aclarado por otra misiva del 12 de mayo de 2021 por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. Esto a raíz de que algunos organismos y agencias de noticias reportaron que la supuesta “variante India” fue calificada de “preocupante” por la OMS, cuando realmente la entidad se refería al linaje B.1.617.

En ese entonces también especificaron que la organización de salud “no ha asociado el término ‘variante india’ con la variante B.1.617 del coronavirus en su documento de 32 páginas”, en alusión al informe semanal publicado el 11 de mayo.

Comunicado emitido el 12 de mayo. Foto: Foto: Gobierno de India

En ese sentido, en el último comunicado, el Gobierno solicitó que se “elimine todo el contenido que nombra, hace referencia o implica ‘variante India’” en referencia a los informes sobre la variante ‘B.1.617’”

De acuerdo a la investigación del medio español Maldita, el referido informe de la OMS —el cual fue citado por el anterior comunicado del Gobierno de India— “no se refiere a la variante B.1.617 como ‘variante india’, sino que utiliza expresiones como ‘los virus del linaje B.1.617 fueron notificados por primera vez en India’”.

El citado medio apuntó, además, que la delegación regional del organismo de salud en Irak sí empleó el nombre de “variante india” para referirse a la B.1.617, pero que otros organismos de la OMS usan “B.1.617” o explican que fue “identificada originalmente en India”. El último informe semanal (1 de junio) de la entidad tampoco optó por el término ‘variante India’, según constató Verificador de La República.

Por otra parte, el 31 de mayo, la epidemióloga María Van Kerkhove, líder técnico de la COVID-19 de la OMS, anunció en Twitter las nuevas etiquetas para referirse a las variantes de este virus. Aseguró que esta iniciativa servirá para que “ningún país” sea “estigmatizado por detectar y reportar variantes”.

Tuit de Maria Van. Foto: captura en Twitter / María Van.

“Las personas suelen recurrir a variantes de llamada por los lugares donde son detectadas, lo que resulta estigmatizante y discriminatorio. Para evitar esto y simplificar las comunicaciones públicas, la OMS alienta a las autoridades nacionales, los medios de comunicación y otros a adoptar estas nuevas etiquetas”, explicó, a su vez, el ente en su página.

La República informó que la variante localizada en India fue categorizada en tres sublinajes diferentes por la Public Health England (PHE), la agencia ejecutiva del Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido: B.1.617.1, B.1.617.2 y B.1.617.3. La OMS calificó como “variante de preocupación” al subtipo B.1.617.2 y “variante de interés” al B.1.617.1. A la primera se le ha denominado “Delta” y a la otra, “Kappa”.

Variante “B.1.617” detectada en India

En un artículo publicado el último 7 de mayo en la revista The Conversation, Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, sostuvo que, aunque la variante B.1.617 se identificó por primera vez en India, “no significa que ese sea su origen” .

Explicó que esta variante “está catalogada, de momento, como variante en investigación”. El especialista indicó también que presenta “13 mutaciones”, de las cuales tres resultan preocupantes.

Advirtió que estas tienen un “aumento de la afinidad de la proteína del virus por el receptor ACE2 humano”, lo que “podría facilitar la entrada en la célula y aumentar la infectividad”. “En algunos casos, los anticuerpos del plasma de pacientes convalecientes tenían un menor poder neutralizante contra esta variantes, lo que sugiere que estas variantes del virus con estas mutaciones podrían escapar a los anticuerpos del sistema inmune”, dijo López-Goñi.

Así también citó que, en marzo, el Ministerio de Salud del país afirmó que la “variante B.1.617 era predominante en la India”. No obstante, aclaró: “Al mismo tiempo estamos viendo un aumento dramático de casos en ese país. ¿Es la nueva variante la causante de semejante explosión de COVID-19 en la India? De momento no lo sabemos”.

En un reciente artículo de La República, se reportó que la PHE confirmó que el sublinaje (B.1.617.2) es tan contagioso como de la variante que se halló en Bretaña. Añadió que los casos de contagio con este crecieron de 202 a 520 solo en la última semana.

Finalmente, de acuerdo al Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), hasta la fecha, India registra 16.907.425 casos positivos y 472.531 fallecidos por COVID-19.

Conclusión

El Gobierno de India sí emitió un comunicado oficial en referencia al coronavirus. Sin embargo, en la misiva, las autoridades solo manifestaron su rechazo contra uso del término “variante India” por algunos organismos para referirse a la variante “B.1.617”. No negaron lo que acontece en el país a causa de la pandemia de la COVID-19. Por ello, calificamos el post como engañoso.

