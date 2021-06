Es impreciso que Perú Libre haya dicho que “van a renegociar” los contratos de las vacunas, como afirma Keiko Fujimori

“Creo que en los temas de salud ahí no van a haber discrepancias. El proceso de vacunación tiene que continuar. A mí me llama la atención que algunos miembros de Perú Libre han dicho que van a renegociar los contratos de adquisición que ha hecho el presidente Sagasti para lograr las vacunas. Eso a mí me parece que es un desliz, una irresponsabilidad, y yo espero que el señor Pedro Castillo no permita que algo así suceda”.

Keiko Fujimori