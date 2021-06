Es falso que “solo el 26%” de los escolares accedió al programa Aprendo en Casa en el 2020, como aseguró Pedro Castillo

Al responder sobre las acciones que tomará para acabar con las brechas de conexión digital en las escuelas de zonas rurales, Pedro Castillo, aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, enfatizó que la señal de internet debe ser “una prioridad” para el Estado. Durante el cuarto bloque del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato también afirmó que, a lo largo del 2020, solo el “26% de la población escolar a nivel nacional” accedió a la estrategia educativa Aprendo en Casa.

“El servicio de internet tiene que ser una prioridad. El año pasado, [a] la estrategia frustrada y fracasada de Aprendo en Casa [...], a nivel nacional, solamente el 26% de la población escolar tuvo acceso a este servicio”. 30 de mayo de 2021, Debate Presidencial 2021.

Sin embargo, esta información es falsa.

¿Solo el 26% de escolares peruanos tuvo acceso a Aprendo en Casa durante el 2020?

De acuerdo con una resolución ministerial publicada el 31 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que, para controlar la pandemia por la COVID-19 durante el estado de “emergencia sanitaria”, el año escolar comenzaba el 6 de abril a través de la estrategia educativa a distancia Aprendo en Casa.

Según un último informe técnico realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre octubre, noviembre y diciembre del 2020, el 83,2% de niños de 3 a 5 años de edad —inscritos en escuelas públicas a nivel nacional— atendieron a sus clases mediante el programa remoto Aprendo en Casa (AeC). Es decir, 8 de cada 10 alumnos de educación inicial tuvieron acceso a esta plataforma. Solo el 16,8% no logró acceder a este servicio de aprendizaje a distancia.

El mismo documento precisa que el 94,1% de la población entre 6 y 11 años asistió, en modalidad no presencial, a sus clases de educación primaria desde la plataforma Aprendo en Casa. Esto significa que, a nivel nacional, 9 de cada 10 alumnos participaron de estas lecciones educativas durante el último trimestre del 2020. A partir de esa información, se desprende que el 5,9% de los menores en el país no pudo participar de este tipo de enseñanza.

En el caso de la población de educación secundaria, el 79,1% de los adolescentes de 12 a 16 años estudiaron desde sus casas con ayuda de la misma estrategia educativa. Esto señala que casi 8 de cada 10 estudiantes se conectaron a sus clases en todo el Perú durante los tres meses finales del 2020. Por otro lado, el 20,9% de la población en dicho rango de edad no se benefició de este programa de aprendizaje remoto.

Tras solicitar la precisión de estas cifras, el Minedu confirmó a PerúCheck que, solo hasta noviembre del 2020, el 93,1% de las familias con hijos matriculados en escuelas públicas logró acceder al contenido de Aprendo en Casa en todo el país. De esa manera, el 6,9% de hogares con estudiantes que cursan la Educación Básica Regular (EBR) no pudo acceder a esta estrategia de enseñanza a distancia.

Asimismo, la institución detalló que el 73,1% de las familias estaba satisfecha con la programación de Aprendo en Casa y que los medios preferidos para visualizar este programa son la web (60%) y la televisión (54,5%).

En conversación con este medio, Carla Gamberini, cofundadora del proyecto mas-educacion.pe, mencionó que, si bien hay que “tomar con pinzas” los datos del Minedu, no se puede negar que la población escolar sí tuvo acceso a esta multiplataforma educativa. “Básicamente, [la información] se levantó por llamadas telefónicas donde preguntaban ‘¿accediste a Aprendo en Casa?’. Pero no te dicen si accediste frecuentemente. No preguntan si, efectivamente, ese acceso sirvió para el aprendizaje”, planteó.

Sin embargo, para la especialista en políticas educativas, la cifra expuesta por Pedro Castillo es errada porque, al ser una estrategia transmitida por diversos canales como radio, televisión e internet, “más del 80% de la población” pudo acceder a Aprendo en Casa. Además, lamentó que, desde ambas candidaturas, no haya “una propuesta clara” ni soluciones para mejorar el desarrollo de la materia educativa en el país.

Desigualdad y brechas educativas

Gamberini también sostiene que, según cifras del Minedu, hoy en el Perú existen más de 700.000 estudiantes que interrumpieron o corren el riesgo de interrumpir sus estudios. “Es más del 8% de alumnos. Efectivamente, en las áreas rurales es donde están mayormente localizados. [...] Y esto es bastante preocupante”, comentó.

De acuerdo con la experta en educación, a esta realidad se suma que, en el caso de muchos estudiantes que sí pueden acceder a Aprendo en Casa, están quienes han “abandonado” sus clases porque el contenido que se presenta desde alguna de sus plataformas no es “vinculante” a ellos. “Tampoco hay una propuesta intercultural muy sólida. [...] No hay un fortalecimiento docente para que ellos mismos puedan facilitar [a sus alumnos] estos procesos”, resaltó.

Carla Gamberini también aclara que algo que también sucede es que “hoy las familias de las áreas rurales” no consideran a la educación a distancia como una forma de enseñanza “útil” o “válida”. Para la especialista, esto no solo se debe a que la propuesta educativa “no está bien diseñada”, sino a la falta de sensibilización en la que el Estado debe trabajar para que las madres y padres de esta zonas puedan comprender el entorno de aprendizaje digital.

“[Las familias] están eligiendo que sus estudiantes prioricen las labores del hogar o del agro, antes de dedicar estas horas a estudiar a distancia. [...] Y esto afecta a los menores y, principalmente, a las mujeres porque son las niñas y adolescentes quienes son las primeras en ser retiradas de los estudios para ocuparse de estas labores”, enfatizó.

Desde el área de prensa de Perú Libre mencionaron a PerúCheck que precisarían la fuente del dato expuesto. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Según un último informe técnico del INEI, entre los estudiantes que asistieron a clases durante octubre, noviembre y diciembre del 2020, —al menos— más del 70% de ellos sí pudieron acceder a la estrategia de educación a distancia ‘Aprendo en Casa’.

De acuerdo con datos propios del Minedu facilitados a este medio, el 93,1% de las familias con algún menor matriculado en un colegio público accedió al contenido del mismo programa de enseñanza no presencial. Es decir, no fueron el 26% los beneficiados con esta estrategia educativa, sino que bordearon el 94% solo hasta noviembre del 2020. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Pedro Castillo como falsa.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

