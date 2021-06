Es falso que Perú Libre haya amenazado a Lima en Twitter si no gana Pedro Castillo

Un usuario difunde una captura de un presunto tuit de Perú Libre junto con esta descripción: “¡Peligro! Amenazas comunistas”. En la imagen se lee que supuestamente el partido del lápiz intimida a los ciudadanos de Lima si es que su candidato presidencial Pedro Castillo no triunfa en la segunda vuelta de las Elecciones de 2021.

“Si el Amauta Castillo no gana las elecciones, Lima lo pagará caro. Ya sabemos que las encuestas están amañadas, ¿quieren un baño de sangre? Sigan demoliendo a P. Castillo o róbense las elecciones y arrasaremos con Lima. Lo lamentarán (sus) hijos y padres”, escribió el 22 de mayo el perfil de Twitter @Perulibreya.

El post ha alcanzado más de 2.800 compartidos en la red social. Sin embargo, esto es falso: la cuenta que emitió este mensaje es apócrifa.

Post viral publica un presunto tuit de Perú Libre amenazando a Lima si no gana Pedro Castillo. Foto: captura en Facebook.

La cuenta de Twitter @Perulibreya (Perú Libre) es falsa.

Pedro Castillo publicó un comunicado en Facebook en el que dio a conocer que los perfiles en Twitter @Perulibreya (Perú Libre) y @2021libre (Perú Libre 2021) son falsos . “Ante las constantes difamaciones en redes sociales y demás, negamos tajantemente estas publicaciones ya que no manejamos estas cuentas en Twitter, Facebook, etc. No más guerra sucia”, anunció el último 20 de abril.

Comunicado de Pedro Castillo. Foto: captura en Facebook / Pedro Castillo.

Además, en Twitter, el candidato del partido del lápiz informó que las únicas páginas oficiales en esta red social son @PedroCastilloTe (Pedro Castillo Terrones) y @Perulibreprensa (Perú Libre - Prensa). Este último, a su vez, confirmó lo anunciado por Castillo, pero añadió una cuenta más. Se trata del perfil oficial de la organización política @PERÚ_LIBRE1 (Perú Libre).

Perú Libre difunde cuentas oficiales del partido. Foto: captura en Twitter.

En Verificador hemos calificado como falsos varios anuncios emitidos por esta página fraudulenta. El 1 de junio de este año desmentimos que Perú Libre haya dicho en Twitter que los ahorros de los bancos “son un bien colectivo” y el 21 de abril determinamos que el partido no tuiteó pidiendo amnistía para el líder de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán.

Conclusión

La cuenta de Twitter que emitió esta “amenaza” a Lima no es administrada por Perú Libre ni por Pedro Castillo. Por ello, calificamos el post como falso.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

