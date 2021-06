Es falso que ‘Cachuca’ de Los Mojarras haya versionado “Triciclo Perú” bajo el lema “no al comunismo”

En redes sociales circula una nueva versión del cover de “Triciclo Perú” interpretado por la banda de rock peruano Los Mojarras. En esta nueva versión, el vocalista del grupo, Hernán Condori ‘Cachuca’, enuncia una letra orientada a la defensa de la libertad.

En uno de los videos de la nueva versión, compartido por la usuaria de Twitter @KarlaCalle, aparecen los textos: “¡'Cachuca’ la sacó del estadio!” y “No al comunismo”. En otro video compartido en Facebook, se observa el logo de Fuerza Popular y el hashtag #PonteLaCamisetaPerú.

En estos videos, además de los planos al vocalista de Los Mojarras, se muestran fragmentos de videos relacionados a miembros del partido Perú Libre, por el que Pedro Castillo postula a la presidencia. En uno de ellos, se escucha un audio de Guillermo Bermejo, congresista electo por ese partido, en el que este menciona: “Si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”. También se ve al líder de Perú Libre, el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, señalando que “el legado de Fidel [Castro] es innegable” y que “Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista”.

Además, aparecen imágenes de carteles con el mensaje “comunismo jamás” y un extracto de la agresión que sufrió un periodista mientras cubría un evento del candidato Pedro Castillo.

Pero es falso que Los Mojarras hayan versionado este tema en contra del comunismo.

Según un post viral, ‘Cachuca’ de Los Mojarras versionó ‘Alma, corazón y vida’ bajo el lema “no al comunismo”. Foto: captura en Twitter.

El 31 de mayo, Hernán Condori concedió una entrevista para el portal Lima Norte Tu Canal Digital —una plataforma informativa y de entretenimiento dirigida a los ciudadanos del Cono Norte de Lima— y aclaró que esta nueva versión del conocido tema ha sido tergiversada y editada .

“[Esa versión] la hice cuando los dos candidatos a la presidencia [Pedro Castillo y Keiko Fujimori] recién salieron [elegidos tras la primera vuelta]. Si escuchan bien la letra, no dice nada de terrorismo ni de comunismo, sino le pide a los dos democracia, que cuiden al país, que no se peleen ni que se insulten. Que no destruyan mi querida democracia y mi Perú”, explicó.

La letra de esta nueva versión del tema —compuesto originalmente en tiempo de vals criollo por Adrián Flores Albán en 1949— interpretado por ‘Cachuca’ menciona versos en defensa de la libertad y en contra del estatismo. Por ejemplo: “todos a la cima, todos quieren llegar. No quieren estatismo, quieren su libertad para crecer, para triunfar [...] Y no nos vamos a dejar quitar la libertad”.

En redes sociales, simpatizantes de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han tomado dichas menciones para hacer campaña contra Pedro Castillo. Sin embargo, Condori ha dicho que no votará por Keiko Fujimori y que sí lo hará por el candidato de Perú Libre.

En diálogo con la plataforma periodística del Cono Norte, el cantante de rock peruano cuestionó a Keiko Fujimori por su actuar político en los últimos años y señaló: “Yo voto por la esperanza, yo marco el lápiz de Pedro Castillo”. Finalmente, dedicó su versión musicalizada del poema Canto al maestro —cuyo autor es el poeta Jimmy Calla Colana— a la candidatura del ex dirigente magisterial.

Conclusión

La nueva versión del cover de Los Mojarras de “Triciclo Perú”, interpretada por Hernán Condori ‘Cachuca’, no se hizo en el marco de una campaña contra el comunismo. El cantante indicó que el video de su canción fue tergiversado y editado. El vocalista de Los Mojarras se ha manifestado públicamente a favor de la candidatura de Pedro Castillo.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.