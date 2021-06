Es falso que inclusión de votantes fallecidos en padrón electoral constituya supuesto fraude, como indican virales

Desde el 31 de mayo circula en redes sociales, incluido el canal de mensajería WhatsApp, un mensaje en el que se sugiere que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estarían envueltos en un “eventual fraude” en el marco de la segunda vuelta electoral.

El mensaje solicita al usuario que ingrese al sitio web de la ONPE para comprobar si un familiar o conocido suyo fallecido “está activo para sufragar”.

“La ONPE se vio descubierta y cerró algunas opciones. Esta acción demuestra que se vieron descubiertos para el fraude”, se lee también en el contenido viralizado. Además, piden que se envíe los datos recogidos al correo de un medio local.

Sin embargo, la información difundida es falsa.

El artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que el padrón electoral debe cerrarse 365 días calendario antes de las elecciones. Es decir, para las elecciones en primera vuelta del 11 de abril de 2021, el padrón se cerró el 11 de abril del 2020.

Este padrón es responsabilidad del Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec), el cual el 10 de abril de 2020 informó que “de acuerdo a lo establecido por la legislación electoral vigente, que el sábado 11 de abril se cierra el padrón correspondiente al proceso electoral mediante el cual serán elegidos, en el año 2021, el presidente y el vicepresidente de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino”.

Asimismo, el 5 de septiembre de 2020 se publicó la resolución n.° 0303-2020-JNE, en la que se aprobó el padrón electoral definitivo elaborado y emitido por Reniec, con el cual se determinó que el total de electores sería 25 millones 287 mil 954.

Sobre la información difundida de manera viral, la Reniec realizó un pronunciamiento en el que indicó la fecha de cierre del padrón electoral que se usa en estas elecciones. “El Padrón elaborado por Reniec contiene la relación de personas habilitadas para sufragar. En ese sentido, los fallecimientos o actualizaciones posteriores no se reflejan en el Padrón Electoral, porque la ley lo prohíbe”, subraya el comunicado en su segundo punto.

Aunque este comunicado ha explicado el por qué aparecen personas fallecidas entre el 2020 y 2021, también ha generado dudas en la ciudadanía por muertes con más antigüedad, incluso superiores a los 20 años.

Por su parte, la producción del programa televisivo ‘Beto a Saber’ del canal Willax, mencionado en el mensaje viral, dijo a PerúCheck que no tienen “nada” que ver con la solicitud de envío de pruebas al correo electrónico del espacio periodístico.

“Los muertos no votan”

De la misma forma en que se ha difundido información de personas fallecidas en el último año que son parte del padrón electoral, se ha denunciado en Twitter y WhatsApp que ciudadanos fallecidos hace más de 20 años también aparecen en el padrón. Este reclamo ha sido viralizado con el hashtag #LosMuertosNoVotan. A ellos se han sumado páginas públicas en Facebook que recopilan estas denuncias de personas fallecidas hace más de un año. ¿A qué se debe?

En diálogo con PerúCheck, la Reniec detalló que debido a la pandemia, desde el 2020 las actas de defunción se empezaron a generar de manera automática, en paralelo al certificado de defunción que los centros de salud registran en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Sin embargo, antes de la pandemia, este procedimiento se realizaba de manera manual.

“Las personas olvidan inscribir en Reniec el fallecimiento de sus familiares, solo se quedan con el certificado de defunción que da el centro de salud, pero no generan el acta de defunción , un trámite esencial para la declaratoria de herederos”, indicó el organismo.

Aclararon que los deudos son los responsables de inhabilitar el DNI de la persona fallecida del Registro Único de Identidad de Personas Naturales (Ruipn): “Mientras que no hagan el registro, el DNI seguirá activo en el Ruipn y esta es la base para elaborar el padrón”, remarcaron.

Asimismo, informaron que a raíz del impacto de este tema, muchos ciudadanos recién se han dado cuenta de que nunca registraron la defunción de sus familiares en Reniec, como en este caso:

Conclusión

El Padrón Electoral cerró en abril del año 2020 y es responsabilidad de Reniec, por lo que es posible que personas fallecidas figuren como votantes en las presentes elecciones. Asimismo, aunque actualmente las actas de defunción se generan de manera automática, antes de la pandemia no era así. Los ciudadanos tenían la responsabilidad de informar el fallecimiento de sus familiares. Por no haberlo hecho, existen casos en los que personas fallecidas, cuyas muertes no fueron registradas en el organismo electoral, aparecen en el padrón electoral. Debido a ello, PerúCheck califica estos virales como falsos.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información.

