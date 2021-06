Fotografías de autos con frases racistas en caravana de simpatizantes fujimoristas son falsas

En Facebook, varios usuarios comparten fotografías con frases racistas, supuestamente tomadas en la movilización “Por la paz y la democracia” del último sábado 29 de mayo. La manifestación, conformada por una caravana de automóviles, convocó a diversos colectivos y simpatizantes de la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Primera foto falsa expuesta por el viral. Foto: captura en Facebook.

Algunos usuarios difunden la imagen de un auto que lleva en la parte de atrás un cartel supuestamente titulado “No voto por serranos”. Otros divulgan una foto de la parte delantera de un carro con un cartel con un mensaje similar.

Segunda foto falsa expuesta por el viral. Foto: captura en Facebook.

Sin embargo, estas publicaciones son falsas: las dos fotos fueron adulteradas .

Primera imagen

La fotografía con el mensaje discriminatorio a personas de la sierra ha comenzado a viralizarse desde el 30 de mayo del 2021 en las redes sociales. Esta imagen presenta la parte trasera de un auto plateado con placa BJA-200, junto a un hombre con vestimenta oscura y con mascarilla quirúrgica en el rostro.

Una búsqueda de imágenes en Google reveló que la foto original fue publicada por El Comercio el último 29 de mayo. Esta fotografía presenta el mismo encuadre y composición que del posteo viral. Sin embargo, el texto original dice: “Sí a la democracia”.

Imagen original. Foto: captura de El Comercio.

En la nota publicada no se llega a ver la placa del auto, lo que no permite corroborar que se trata del mismo vehículo que aparece en el viral. No obstante, existe el tuit de El Comercio que difundió la foto original junto a tres imágenes más el mismo 29 de mayo. Este deja en evidencia que se trata de la misma placa con el mensaje sobre la “democracia”.

Foto adulterada (arriba) y foto original (abajo). Foto: captura en Facebook y El Comercio.

Además, consultado por Verificador de La República, Christian Saurre, productor editorial del referido medio, confirmó que la foto original le corresponde a la casa periodística y que la imagen viralizada está alterada.

“Esto es algo que nos suele suceder (...) Toman nuestro contenido y lo cambian, lo alteran. Evidentemente esa (foto del viral) es una publicación que nada tiene que ver con El Comercio. Es una foto que salió en otro contexto (...) es un montaje claro”, expresó.

La imagen original fue capturada por el fotógrafo del citado medio Fernando Sangama, en una marcha llamada “Por la familia y la democracia”, realizada el sábado 29 de mayo de 2021. Sangama también dijo a Verificador que la foto con el texto “Sí a la democracia” es la original y que la otra fue adulterada.

Segunda imagen

En este caso, el post que divulgó esta imagen circula en Facebook desde el 31 de mayo de 2021. Esta foto presenta un automóvil oscuro de placa ASR-665 en una pista y al centro de varios autos de la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Una búsqueda de imágenes en Google reveló que la fotografía original fue expuesta en internet el último 30 de mayo por el medio periodístico Wayka y un usuario en Twitter. Esta imagen presenta las mismas características de la foto expuesta por el viral, pero contiene el texto “No al comunismo”.

Foto original en Wayka. Foto: captura en Wayka.

La nota del medio citado utilizó la fotografía original en un artículo escrito por Juan Fonseca para referirse a la “caravana fujimorista” del sábado 29 de mayo. Al comunicarnos con este medio, nos comentaron que el grupo “No a Keiko” brindó la foto.

Conclusión

Las fotografías fueron manipuladas digitalmente. En la primera imagen el texto real es “Sí a la democracia”; y en la otra, “No al comunismo”. Por ello, calificamos esas publicaciones como falsas.

