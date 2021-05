Es falso que ONPE “ha abierto” mesas de votación para transeúntes en EE.UU., como dice viral

Desde el 24 de mayo, comenzó a circular en WhatsApp un audio que menciona que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había abierto mesas de sufragio para transeúntes peruanos que se encuentren en los estados de Washington y Florida, en los Estados Unidos.

“Si tienen familiares fuera, que no estén documentados en el país donde están viajando, si es Estados Unidos hay la posibilidad de estos dos juntos [Washington y Florida] para ir a votar”, dice una voz femenina en el clip compartido desde la aplicación de mensajería.

No obstante, la información de este mensaje es falsa.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la ONPE descartó que se haya “dispuesto” mesas de sufragio para transeúntes en el extranjero. Además, la institución calificó el mensaje como falso.

“¡No te dejes engañar! [...] Los locales de votación son los mismos que en la primera vuelta, salvo contadísimas excepciones”, se lee en el pronunciamiento difundido el 27 de mayo del 2021 por el organismo electoral.

Tuit en el que la ONPE desmiente un audio de WhatsApp sobre la apertura de mesas de transeúntes peruanos en los Estados Unidos. Foto: Captura Twitter - ONPE.

Tras una visita por el sitio web de la ONPE, PerúCheck confirmó que, desde el domingo 23 de mayo, en su sala de prensa virtual solo se publicó una nota sobre la aprobación de los lineamientos para el voto de los “peruanos residentes” en el extranjero, mas no información sobre la mesa de transeúntes. Hasta el 31 de mayo del 2021, día de la última publicación oficial en la plataforma, no hubo ningún documento relacionado a este tema en particular.

¿Por qué no se habilitan mesas de transeúntes fuera del país?

El 27 de mayo, el Consulado General del Perú en Miami divulgó —en su página verificada de Facebook— dos comunicados (1 y 2). En uno de ellos, se detalla que, debido a normativa de la ONPE, no se habilitarán mesas de transeúntes para la comunidad peruana en esa ciudad.

Comunicado del Consulado General del Perú en Miami que descarta la habilitación de estas mesas en esa ciudad. Foto: Captura Facebook - Consulado General del Perú en Miami.

Según el documento, no se abren mesas de sufragio para transeúntes porque “su habilitación pasa por una disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que no ha sucedido”. También agrega que esto se debe a que el “cumplimiento de plazos” del JNE “ya está vencido”.

En ese sentido, los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica de Elecciones precisan que “corresponde al JNE” autorizar la instalación de mesas de transeúntes para “cualquier elección de carácter nacional” y “solo para los casos de elecciones con distrito electoral único”. Además, según la normativa, la ONPE es la encargada de garantizar este mecanismo.

De acuerdo con la sección de preguntas frecuentes del portal web de la ONPE, “en nuestro país, ni en los consulados peruanos” ubicados en el extranjero se han instalado mesas de sufragio para transeúntes.

Conclusión

Es falso el audio de WhatsApp que indica que, en los estados de Washington y Florida en Estados Unidos, se instalarán mesas de votación para transeúntes peruanos. El 27 de mayo del 2021, el Consulado General del Perú en Miami y la ONPE desmintieron esta información. Asimismo, el organismo electoral —que contabilizará los votos el 6 de junio— detalla en su portal web que, hasta hoy, “en nuestro país, ni en los consulados peruanos” del extranjero se han habilitado mesas de transeúntes.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

