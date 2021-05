No, video de personajes de la TV y deportistas no surgió para apoyar campaña 2021 de Keiko Fujimori

En Facebook, circula un video que incita supuestamente al voto a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a las Elecciones Generales de 2021. En el material audiovisual, aparecen Mávila Huertas, Gianella Neyra, Lucho Quequezana, Eva Ayllón, Pietro Sibille, Juan Carlos Oblitas y otras personalidades peruanas.

Aunque ellos no expresan nada relacionado a los comicios ni a ningún aspirante presidencial, en el clip aparecen estos textos: “Esta vez somos Keiko. Somos libres. No a Cerrón ni Castillo”. Asimismo, se visualizan banderas peruanas y un ícono similar al logo del partido Fuerza Popular —la letra “K” en blanco dentro de un círculo color anaranjado—.

Este archivo, publicado el último 19 de mayo, hasta el momento, tiene más de 2.100 compartidos y 18.000 reproducciones en la red social por parte de los usuarios. Sin embargo, su contenido está adulterado. El video fue editado, ya que no se realizó para promover el voto hacia Keiko, sino para una campaña específica en el 2018 que no está vinculada a la política.

Publicación difunde video adulterado a favor de la campaña de Keiko Fujimori. Foto: captura en Facebook.

El video original corresponde a una campaña sobre el Mundial de Rusia emitido el 2018

Una búsqueda en Google reveló que el video original fue parte de una campaña denominada ¿Para qué Perú juegas? y se emitió en abril del 2018 . Esta se realizó con motivo de la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia y fue gestionada por El Comercio y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En diálogo con Verificador de La República, Christian Saurre, productor editorial del citado medio, negó tajantemente haber dado alguna autorización para el uso del video con fines políticos y tener conocimiento de que se usaba de esta forma.

“Esos extractos son de una campaña que se hizo, se llamaba ¿Para qué Perú juegas? y es una campaña de valores que hablaba de cara al mundial de Rusia; invitaba a la ciudadanía a jugar limpio, a revivir ciertos valores, pero fue una campaña específica (...) Cualquier cosa que haya salido con nuestro nombre, nosotros sentimos que deben hacernos una consulta porque pueden pasar cosas como esta”, sostuvo.

Aclaró que como medio, solo realizan campañas para fines específicos. “En este caso, esta campaña, que es de valores, fue del 2018. Se llamó: “¿Para qué Perú juegas?” y esas tomas solo se hicieron para ese fin, para nada más. No se han vuelto a hacer ni se han vuelto a usar tampoco”, enfatizó.

Por su parte, la FPF dijo a este medio que no tiene “nada que ver” con este video editado. “Como institución, no tenemos nada que ver. Y es un video que está circulando desde hace mucho tiempo, está en internet, y ya no tenemos control ni manejo sobre las cosas que pasan respecto a eso”, expresó.

Asimismo, algunas personalidades que fueron parte de la campaña ¿Para qué Perú juegas? se han pronunciado al respecto. La periodista Mávila Huertas aclaró a Verificador que ese video del que fue parte era para la campaña Mundial de Rusia en 2018 y que no autorizó que se emplee con fines políticos.

“La campaña se grabó para apoyar a la selección peruana de fútbol cuando se clasificó al Mundial. Buscaba trasladar el optimismo a todas las otras actividades en el país más allá del deporte. No se hizo para una campaña política y no he dado mi autorización de uso de imagen con esos fines”, declaró.

Así también, consultamos a la actriz Gianella Neyra si concedió algún permiso para emplear su imagen en una campaña política en especial. Ella dijo que “no”. “Nosotros no hemos prestado ningún video ni ninguna publicación para ninguna campaña política”, puntualizó.

Del mismo modo, ante esta misma consulta, una fuente cercana a la cantante criolla Eva Ayllón confirmó a este medio que la artista “no ha dado su consentimiento para nada”.

En tanto, el músico Lucho Quequezana aseguró, mediante su cuenta oficial de Facebook, que no ha realizado ningún apoyo a favor de ningún político. “Hay un video que está circulando y que fue grabado en el 2018 para el proyecto ‘Para qué Perú juegas’ en torno al mundial de Rusia. Está siendo utilizado con fines políticos, sacándolo de contexto. No he realizado ningún video en apoyo a ninguna campaña política”, escribió el pasado 3 de mayo.

Pronunciamiento de Lucho Quequezana. Foto: captura en Facebook / Lucho Quequezana.

Verificador se comunicó con el equipo de prensa de Fuerza Popular, pero hasta el cierre de esta nota no hemos recibido ninguna respuesta.

Antecedentes

Este mismo video fue adulterado para promover la campaña del candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo. Un artículo de El Comercio del último 9 de mayo aclaró también que el clip original se emitió el 2018 por la clasificación peruana al Mundial de Rusia.

“Para lo único que autorizamos el uso de nuestra imagen fue para esa campaña específica, que fue una campaña para el Mundial Rusia 2018 y que hablaba de jugar limpio”, declaró Neyra en ese entonces.

Asimismo, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, rechazó el uso indebido de su participación en la campaña ¿Para qué Perú juegas?. “Ahora resulta que este video lo han convertido en un spot de campaña del partido de Pedro Castillo. Yo no tengo nada que hacer en esos asuntos “, expresó.

Por su parte, Arturo Cárdenas, a cargo de la secretaría de Organización Nacional de Perú Libre, negó al medio referido que el partido esté detrás del video adulterado y atribuyó la responsabilidad de esta modificación a Fuerza Popular.

Conclusión

El video que circula en redes está editado. El material original se emitió el 2018 y fue parte de una campaña específica tras la clasificación peruana al Mundial de Rusia. Algunas personalidades peruanas que salen en el video negaron haber otorgado autorización para que se use su imagen con fines distintos al que fue creado el clip. Una similar postura la tuvieron los gestores de la campaña original, el medio local y la FPF. Por ello, calificamos la publicación como falsa.

