Es falso que “todas las obras” que inició Cerrón en Junín están paralizadas, como dijo Keiko Fujimori

El 23 de mayo, en el dominical televisivo ‘Sin Medias Tintas’, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que en la región Junín, todas las obras iniciadas durante la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional se encuentran paralizadas. Ella aseguró haber comprobado esto en su visita por esa región.

“Acabo de estar el día de ayer en la región Junín, donde ha sido gobernador regional el señor Cerrón y lo que hemos visto es que todas las obras que él inició, todas están paralizadas”. Keiko Fujimori - Fuerza Popular

Sin embargo, esta afirmación es falsa.

Vladimir Cerrón ocupó el cargo de gobernador regional de Junín en dos ocasiones: la primera en el periodo 2011 - 2014 y la segunda, entre 2019 - 2022. Sin embargo, en agosto de 2019 fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Como consecuencia, fue inhabilitado como gobernador regional.

El Portal de Transparencia del Gobierno del Perú muestra información del Sistema de Información de Obras Públicas con el estado actualizado de las obras realizadas en Junín hasta marzo del 2021.

Entre los años 2011 y 2014 se realizaron 66 obras: 48 por contratación (un tercero privado obtiene la licitación del Estado), 16 de administración directa, 1 de asociación público privada/concesiones y una obra por impuesto. De estas obras 39 obras se encuentran en estado finalizado, 22 en ejecución y cinco paralizadas.

Fuente: Elaboración de PerúCheck con datos del portal Transparencia e Infobras

Entre enero y agosto del 2019, antes de ser inhabilitado, el gobierno de Vladimir Cerrón inició siete obras: una por administración directa y seis por contratación. De estas, cinco obras están en estado finalizado, una en ejecución y una paralizada.

El economista Carlos Oliva, ex ministro de Economía y Finanzas y experto en inversión pública, explicó a PerúCheck que una obra se paraliza cuando hay una disputa entre contratista y el Estado o cuando el contratista desaparece. “Ha habido casos en los que cobran en adelanto de obra y después no se les vuelve a ver nunca más, un caso de corrupción, claramente”, explicó.

Sin embargo, indicó Oliva, el caso más común es cuando existe una disputa: “por lo general se da cuando el contratista pretende cobrar más de lo que está especificado en el expediente técnico o porque encontró algo que encarece costos, pero el Estado no tiene presupuesto para más, entonces se van a un arbitraje, [se va al] Poder Judicial, [se implementan] adendas y pasa el tiempo”.

En cuanto a obras finalizadas, indicó Oliva, puede suceder que un proyecto esté finalizado desde el punto de vista del contratista, pero el Estado no da el visto bueno final, porque puede faltar algún detalle: “un ejemplo es el Centro de Convenciones de San Borja, es una obra finalizada, porque está funcional, pero formalmente el Estado no le ha dado el OK por observaciones de la Contraloría”.

Asimismo, Carlos Oliva sostuvo que los proyectos en ejecución que tienen 0% de avance —sucede en cuatro casos del total de obras de Cerrón— se debe a lo siguiente: “cuando un proyecto pasó los filtros de Inverte PE y tiene presupuesto, pero aún no se desembolsa el dinero”. “Pasa con muchas obras, sobre todo a inicio de año que se les da el presupuesto, pero recién con la información del monto se realiza la licitación”. Es decir, en el sistema aparece como que se encuentra en ejecución, pero de manera formal la obra no ha iniciado.

Además, el exministro explicó que de acuerdo a la Ley de Presupuesto para el Sector Público de cada año se puede saber hasta qué monto un gobierno podrá ejecutar proyectos por administración directa y a partir de cuánto tendrá que realizar una obra contratación.

PerúCheck se contactó con el partido Fuerza Popular, pero hasta el cierre de la nota no recibió respuesta.

Conclusión

Es falso que todas las obras del gobierno de Vladimir Cerrón estén paralizadas, como indicó Keiko Fujimori. En los dos periodos de gobierno del integrante de Perú Libre, solo seis obras se encuentran en estado paralizado. De estas obras el 100% se ha realizado bajo la modalidad de “contrata”.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

