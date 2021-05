No, Pedro Castillo no ha dicho que expropiará las chacras “de una a cinco hectáreas”

A pocas semanas de la segunda vuelta electoral, una publicación de Facebook atribuyó a Pedro Castillo la siguiente frase: “Los propietarios de una a cinco hectáreas entregarán sus chacras para el bien común”. Además, la imagen viral anunció el retorno de las cooperativas.

Sin embargo, esta publicación es falsa. No se hallaron registros que demuestren que el candidato de Perú Libre haya declarado la cita que se le adjudica. De igual modo, la expropiación de chacras no se encuentra contemplada en su plan de gobierno. Pese a ello, ha sido compartida centenares de veces en los últimos días.

Publicación viral presenta una declaración falsa del candidato Pedro Castillo. Foto: captura de Facebook

No hay evidencia de la autenticidad de la frase atribuida a Castillo

Verificador realizó una búsqueda por palabras clave y no encontró ningún registro en texto o video que demuestre las declaraciones atribuidas a Castillo. Tampoco se halló que la presunta medida de expropiar chacras de una a cinco hectáreas en aras del “bien común” haya sido replicada por algún medio de comunicación.

Además, se efectúo una revisión del Ideario y programa de Perú Libre, así como del recientemente publicado plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción. En ninguno de los dos documentos se ha determinado una disposición de este tipo .

Aun así, se identificó en este último plan la mención del inicio de una “segunda reforma agraria”. No obstante, se indicó que dicho proceso es entendido como el “desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”.

De igual modo, este medio intentó comunicarse con el área de prensa de Pedro Castillo para consultar sobre la autenticidad de la imagen viral, pero hasta el cierre de esta nota no ha obtenido respuesta.

Pedro Castillo ha indicado que no realizará expropiaciones

Por otra parte, el candidato presidencial por Perú Libre ha enfatizado en diversas ocasiones que un eventual gobierno suyo no realizará expropiaciones de bienes inmuebles.

En una verificación anterior, recogimos que el candidato declaró para Radio Exitosa: “Acá no hay chavismo, no hay comunismo, no hay que te quito tu casa. Hoy en día, los que nos han quitado nuestras casas son los bancos y el sistema neoliberal”.

Asimismo, el último 15 de mayo, durante el evento en el que presentaría su plan de gobierno, el docente cajamarquino consideró que “es totalmente falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, tu terreno o lo que has ahorrado” .

Conclusión

La publicación que atribuye a Pedro Castillo una declaración sobre expropiar chacras de una a cinco hectáreas “para el bien común” es falsa. No hay registros de que el candidato del lápiz haya dicho esta frase. Además, ni el ideario y programa de Perú Libre ni el plan de gobierno de Castillo contemplan dicha medida. A esto se agrega que el candidato ha rechazado que va a expropiar viviendas o terrenos. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

