Es falso que Paolo Guerrero haya opinado sobre Keiko Fujimori, como afirma un viral en Facebook

El pasado 18 de mayo, en Facebook y WhatsApp, se hizo viral una imagen en la que aparece el futbolista Paolo Guerrero acompañado de una supuesta cita que dice “Keiko no representa a todo el Perú, no debería hacer mal uso de nuestros símbolos patrios”. La imagen en Facebook alcanzó más de 1.000 interacciones con los usuarios de la red social.

Sin embargo, el delantero no es autor de la cita.

PerúCheck se comunicó con el hermano mayor de Paolo Guerrero y exfutbolista, Julio ‘Coyote’ Rivera Gonzales, quien dijo que todo lo que sacan es falso. “Mi hermano no opina ni se mete en política”, expresó

El pasado 14 de mayo, se creó la página de Facebook “Camiseta peruana”. En esta, se publicaron videos de algunos integrantes de la selección peruana de fútbol y otras personalidades del deporte peruano con el hashtag #PonteLaCamisetaPerú.

Los protagonistas de los videos hacían un llamado a “votar por la democracia” y no “por el comunismo”, lo que ha sido asumido por los internautas como una postura en favor de Keiko Fujimori y en contra de Pedro Castillo. Los futbolistas que aparecen en los videos de esta campaña son Jefferson Farfán, Edison Flores, André Carrillo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Aldo Corzo, Paolo Hurtado, Sergio Peña y Wilder Cartagena. También se unió a la campaña el ex seleccionado Claudio Pizarro.

El periodista deportivo Renato Landivar, a través de su cuenta de Twitter señaló que “luego de indagar”, confirmó que “es una propaganda política” y que el delantero Paolo Guerrero y el volante Renato Tapia eran “los únicos futbolistas que no aceptaron salir en el video”, tras ser solicitados por los organizadores.

Antecedentes

Anteriormente, Paolo Guerrero fue involucrado en la campaña publicitaria #PorMiFamilia. Una verificación de este medio desmintió la imagen en la que aparecía una fotografía de Guerrero con un texto que llamaba a votar por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El escrito aparecía firmado por “El capitán” e incluía también el logo de la agencia Robby Ralston.

El publicista Robby Ralston, quién también fue consultado por PerúCheck respecto la imagen viralizada, corroboró que Guerrero no era parte de la campaña #PorMiFamilia. “Las imágenes de Paolo [Guerrero], de Gastón [Acurio], de Susy Díaz y de [la presentadora] Karen Schwarz, solo las usamos como ejemplos de una presentación que se filtró, que no debió ser pública, pero que están usando sin permiso algunas láminas sueltas”, expresó.

En esa ocasión, Rivera aseguró a este medio que el escrito no era la opinión de su hermano ━quien también le había negado ser el autor━ porque “[Paolo] es imagen de varias marcas y él no puede entrar en el tema de la política”. “Yo he estado en política y ni siquiera le he pedido un apoyo a él, porque no puede entrar a la política. Todo lo que se habla o se pone en el Internet es falso”, remarcó.

Conclusión

Es falso que Paolo Guerrero haya emitido alguna opinión sobre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Su hermano mayor Julio Rivera aseguró, nuevamente, que Paolo Guerrero “no opina ni se mete en política”. Asimismo, El periodista deportivo Renato Landivar informó que el delantero peruano y Renato Tapia rechazaron formar parte de la campaña #PonteLaCamisetaPerú.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

