Es falsa imagen de Lionel Messi contra el “comunismo” que compartió Rafael López Aliaga

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga publicó en su cuenta de Twitter, este 20 de mayo, una fotografía en la que el futbolista de F.C. Barcelona Lionel Messi aparece portando una bandera de Adidas y Parley for the oceans, en la que se leen las frases: “Run for the oceans”, “Perú, dile ‘no’ al comunismo’ y “Comunismo no”.

Sin embargo, esa imagen es falsa: está adulterada.

El pasado 18 de mayo, a través de su cuenta de Instagram, el futbolista argentino compartió la imagen original como parte de la campaña “Run for the oceans 2021”, de Adidas y Parley for the Oceans. En esta campaña, se exhorta a la población a frenar la contaminación por plástico en los océanos.

Además de la frase de la campaña y los logos de las empresas participantes, las expresiones relacionadas con el comunismo no aparecen.

Por el contrario, esas frases montadas forman parte del discurso que el excandidato de Renovación Popular difunde públicamente desde que se conoció que uno de los postulantes a la presidencia que pasaron a la segunda vuelta es Pedro Castillo, de Perú Libre. López Aliaga apeló también a ese discurso en un mitin en el que también invocó la muerte del candidato del partido del lápiz.

No obstante, el ex candidato presidencial no ha sido el primero en compartir dicha imagen adulterada en redes sociales. La publicación más antigua es una que se posteó en un grupo de simpatizantes de Renovación Popular en Facebook.

Conclusión

Es falsa la imagen de Lionel Messi contra el “comunismo” que compartió Rafael López Aliaga en sus redes sociales. La imagen original, compartida en Instagram por el deportista el último 18 de mayo, forma parte de la campaña “Run for the oceans”, cuya intención es frenar la contaminación por plástico en los océanos.

Fact-checking elaborado por Teodardo Cervantes para la alianza PerúCheck.

