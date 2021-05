Es falso que la actriz Alana La Madrid sea protagonista del spot antifujimorista

Desde el 6 de mayo circuló a través de Twitter y Facebook una versión sobre la identidad de la joven mujer que aparece en un video antifujimorista ━que se convirtió en tendencia con el hashtag #LaLlorona━ difundido en el contexto de la segunda vuelta electoral.

La cuenta de Twitter llamada “Pasquín de Miércoles” señaló a la actriz Alana La Madrid como la protagonista del spot. En esa misma red social, el excongresista José Barba Caballero replicó esta versión.

A raíz de esta versión, distintos usuarios en Facebook han viralizado fotografías de Alana La Madrid en viajes al exterior.

Sin embargo, la actriz salió a desmentir que sea ella la que aparece en el spot.

En videos que difundió a través de Twitter y de Youtube, Alana La Madrid rechazó ser la joven que aparece en el spot antifujimorista y denunció ser víctima de bullying cibernético.

“Estoy siendo víctima de acoso cibernético. Quiero aclarar que no soy yo. Estoy recibiendo amenazas e insultos por todas mis redes, están vulnerando mi privacidad, están compartiendo fotos de mis viajes, de mis logros profesionales. Hay bastante ataque y odio. Yo nunca he grabado un video para ningún político. No estoy con ningún político y se está viendo perjudicada mi familia, mis amigos y la comunidad teatral”, expresó la actriz.

Nuevamente mediante Twitter, Alana solicitó al también periodista José Barba que se rectifique públicamente por compartir información falsa e informó que sigue recibiendo amenazas.

Este medio comparó los rostros de Alana La Madrid con el de la protagonista del video y corroboró que se trata de personas distintas.

Este es un video en el que aparece Alana La Madrid en algunas de sus apariciones televisivas:

Alana La Madrid es una actriz peruana y docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha participado de producciones televisivas de América TV, Latina y TV Perú, y de distintos montajes teatrales. Este medio revisó sus redes sociales y no encontró información que la vincule a activismo político partidario. Solo se registró un video que hizo la actriz en febrero del 2019 a favor de la campaña #SaludyAguaParaEspinar.

Sobre el video

PerúCheck revisó que diversos usuarios compartieron el spot desde el 5 de mayo en redes como Facebook y Twitter. Ninguna se atribuye la autoría del mismo ni menciona la identidad de la protagonista. Una de las usuarias que lo difundió fue la periodista y activista Claudia Cisneros. “Desconozco quién hizo el vídeo. Yo, como mucha gente, solo lo compartí porque me sentí conmovida por el mensaje”, declaró a este medio.

Según el programa ‘Beto a saber’, el video habría sido producido por la productora audiovisual Kaballo de Fuego, empresa del cineasta Sebastián García García. Además, señalaron que la protagonista sería la hija del realizador. Este medio se intentó contactar con Kaballo de Fuego para corroborar su autoría, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Es falso que la actriz Alana La Madrid haya protagonizado un spot antifujimorista durante la actual campaña de segunda vuelta. Las versiones que surgieron en redes sociales fueron desmentidas por la misma actriz, que aseguró no haber realizado ninguna producción audiovisual a favor de un candidato.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

