Una imagen difundida en Facebook presentó una página de periódico que anunciaba que Evo Morales, expresidente de Bolivia, era la persona más adinerada de su país “según la revista Forbes”. Dicho artículo también enumeraba otras nueve personalidades que encabezarían el ránking del país andino en el año 2018.

Sin embargo, esta información es falsa. No hay evidencias de que la mencionada revista de negocios haya difundido alguna lista específica de las personas más adineradas de Bolivia. Aun así, la publicación ha sido compartida más de 1.800 veces desde el último 10 de mayo.

Publicación viral afirma que la revista Forbes publicó una lista con las personas más adineradas de Bolivia en 2018. Foto: captura en Facebook

La noticia presentada en la publicación viral fue difundida, según la imagen, por el diario boliviano La Voz, el 9 de junio de 2020. En la lista, también se incluyen los nombres de Fortunato Maldonado, María Otero, Marcelo Claure, Miguel Krigsner, Gabriela Flores, Álvaro García Linera, Juan del Granado, Manfred Reyes Villa y Elizabeth Verástegui.

Forbes no ha publicado una lista de los más ricos de Bolivia

Luego de realizar una búsqueda por palabras clave, Verificador de La República no halló ningún registro fiable de que la revista Forbes haya considerado a Evo Morales —y a nueve personas más— como las personas más adineradas de Bolivia. Ni la referida revista de finanzas ni otros medios de comunicación dan cuenta de tal información.

Asimismo, tras revisar en la lista de multimillonarios de Forbes, no se ubicó ninguna persona de nacionalidad boliviana. De igual modo, el directorio de las listas que realiza la revista no incluye ningún ranking de las personas más ricas de Bolivia. Por su parte, la etiqueta dedicada al país andino no presenta ningún artículo que verse sobre el tema en cuestión.

En la nota referida por la publicación viral, no se especifica el monto de las presuntas fortunas que poseerían los personajes de la lista. Finalmente, ya en el año 2018, el portal de verificación de datos Chequeado desmontó la misma afirmación falsa.

Conclusión

La publicación que afirma que Evo Morales es “la persona más adinerada de Bolivia según la revista Forbes” es falsa. La mencionada revista de negocios no ha publicado listas de personas millonarias de dicho país, y ningún boliviano aparece en el ranking de las personas más adineradas del mundo. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

