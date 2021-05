La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó el reciente domingo que su adversario de Perú Libre, Pedro Castillo, dijo que cerraría un programa televisivo “de jóvenes”, transmitido por un canal peruano, por no difundir cultura.

Durante una entrevista con el periodista Jaime Bayly, la hija del condenado expresidente Alberto Fujimori comentó este supuesto anuncio de Pedro Castillo. Ella dijo:

“El señor Castillo ha señalado, hay un programa de jóvenes en un canal de la competencia, y él ha dicho que ese programa exactamente no difunde cultura, que es un programa basura y que él lo va a cerrar. Él lo ha anunciado”. Keiko Fujimori, 9 de abril

Pero lo dicho por Keiko Fujimori es falso.

En la entrevista, Bayly cuestionó las palabras de Pedro Castillo en un mitin que realizó el 3 de mayo en Bagua Grande, ciudad de la región Amazonas. El profesor cajamarquino manifestó que ningún programa televisivo, radial y “de los grandes periódicos, de los medios de Lima” brinda cultura o dice la verdad.

En ese contexto, la lideresa de Fuerza Popular se refirió a una entrevista emitida por TV Perú el 21 de marzo. En ella, Pedro Castillo señaló:

“¿En algún medio de comunicación, lejos de estos programas de farándula, no sé cuánto, esto que venden, todo tipo de basura, hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos [a los medios] y darles un tiempo prudencial. Es decir, están acá en Perú, lo que tenemos que vender al país son programas que al país le corresponde. [¿De lo contrario qué sucedería?] Yo creo que no podríamos tratarles con guantes de seda”.

Si bien Pedro Castillo expresó que un posible Gobierno suyo tomaría algún tipo de acción, no amenazó con cerrar el canal o cancelar el programa. Luego de la primera vuelta, el 22 de abril el candidato presidencial de Perú Libre ofreció una entrevista a radio ‘Exitosa’ y ahí negó haber dicho en algún momento que los programas de farándula desaparecerían en un eventual gobierno suyo:

“No lo he dicho, no lo he dicho nunca [que los programas de farándula deben desaparecer]. Lo que he dicho es que hay programas, que eso va a depender del televidente, del ciudadano, pero sí hay cosas que tenemos que corregir, lo vamos a corregir. Sí hay cosas que yo saludo, primero está la familia, el hogar, la escuela, los problemas”.

La opinión del congresista electo

El congresista electo Jorge Coayla, representante de Moquegua por Perú Libre, afirmó el 20 de abril, en el programa ‘Nada está dicho’ de RPP, que cuando su partido se refiere a una regulación de medios de comunicación, está dirigido a medios “que propagan programas que no llevan a nada, [...] tenemos, por ejemplo, los realities, [que] solamente distraen a la población pero no llevan cultura”.

Apuntó que, “solo en estos casos” los ministerios de Educación y de Cultura serían los encargados de regular estos programas, entre los que mencionó a ‘Esto es guerra’.

“[¿El gobierno regularía los contenidos que se emiten en los medios?] En algunos casos, por ejemplo, de estos programas de los realities, como ‘Esto es guerra’. Lo que nosotros queremos es cambiarle la mentalidad al niño, porque a lo único que le lleva es a cosas que no tienen que ver, a juegos, violencia, pero nada de cultura que le pueda servir”, mencionó Coayla.

En el plan de gobierno

El plan de gobierno de Perú Libre —titulado “ideario y programa”— contiene un subtítulo denominado “Eliminación de programas basura” (pág. 28). Ahí se señala que el “Estado no puede regular” este tipo de contenido “por el libre mercado”, razón por la que se difunde “sin proteger a la niñez y a la juventud”.

Frente a eso, el plan plantea que “los ministerios de Educación y de Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”.

PerúCheck intentó comunicarse con un representante o vocero de Perú Libre para obtener una nueva versión más detallada respecto de esta regulación que plantean en su plan de gobierno, pero optaron por no declarar.

Conclusión

Pedro Castillo no ha dicho expresamente que los programas de farándula o programas “basura” deban cerrarse o desaparecer. Tampoco mencionó el nombre de ningún programa en específico en sus declaraciones a la prensa o presentaciones en público. Por tanto, la afirmación de Keiko Fujimori es falsa.

En tanto, el plan de gobierno de Perú Libre contiene un subtítulo denominado “Eliminación de los programas basura”, en el que plantea la regulación de los contenidos de la televisión, a través de la evaluación de dos ministerios. Esta propuesta se alinea a la declaración de un congresista electo de su partido, Jorge Coayla, quien indicó que estos contenidos pasarían por valoración del Estado en un eventual gobierno de Castillo.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

