Una imagen, compuesta de dos fotografías y que se viralizó a través de la aplicación WhatsApp, muestra la supuesta captura de una persona que habría intentado colgar una bandera alusiva al comunismo, en el contexto de la segunda vuelta electoral. En la primera instantánea se ve a un policía tratando de quitar una banderola roja grande con letras amarillas. El texto decía “Viva Marx y el Marxismo - Leninismo - Maoísmo”. La segunda foto muestra al detenido ━que sería militante fujimorista en Puente Piedra━ y a un oficial de la policía, con la banderola en el piso.

Sin embargo, ambas fotografías son anteriores a la pandemia.

Tras seguir el rastro de la imagen, PerúCheck halló la primera fotografía como parte de un acontecimiento que fue registrado e informado por la prensa peruana. El 5 de mayo del 2018, en varios puentes peatonales y avenidas de la capital colgaron banderolas con vivas al marxismo. En una nota del diario ‘Correo’ y otra en ‘El Popular’ aparece la foto en mención, junto a otras de aquel acontecimiento, donde no hubo ningún detenido, de acuerdo a la Policía.

Foto: captura de Diario Correo

Según el contenido de la imagen viralizada, se detuvo a un supuesto responsable, quien habría admitido ser militante de Fuerza Popular del distrito limeño de Puente Piedra. Sin embargo, fuentes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) aseguraron que la foto “es pasada, antigua”.

A su vez, en diálogo con PerúCheck, una fuente de la Policía Nacional (PNP) indicó que no existe ningún caso o intervención, sobre proselitismo, en ningún puesto policial, en lo que va del año. “Si observamos bien, en la imagen aparecen sin mascarilla, las banderolas no son las mismas. Entonces esa imagen debe ser editada de alguna intervención que haya habido hace tiempo, incluso desde mucho antes de la pandemia”, declaró la fuente.

Conclusión

Es falsa la información que presenta la imagen. Primero, no hubo ningún detenido en los puestos policiales por colocar banderolas proselitistas en los puentes peatonales. Segundo, la primera foto de la imagen es de un caso del 2018, en donde no se encontró responsables. Y tercero, en la segunda fotografía tanto el policía como el detenido no portan mascarilla, lo que sugiere que se trata de una detención antigua, de tiempo anterior a la pandemia.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

