En redes sociales, circula un video en el que el futbolista Paolo Guerrero hace un llamado a “tranquilizarnos y unirnos como país” y a seguir un camino “sin violencia”, seguido de un cartel fucsia de la campaña a favor de Keiko Fujimori “#pormifamilia”. Según el usuario que lo compartió, esta declaración sería en contra de Pedro Castillo.

Sin embargo, esto es falso. El video en cuestión fue publicado por el capitán de la selección peruana en mayo de 2018, y no guarda relación alguna con la actual contienda electoral. Aun así, el contenido ha sido compartido más de 900 veces desde el último 6 de mayo.

Video fue publicado originalmente en 2018. Foto: captura en Facebook

El video, de 16 segundos de duración, muestra a Paolo Guerrero expresando las siguientes declaraciones: “Invoco a todas las personas a tranquilizarnos y a unirnos como país. Somos un país milenario que está empezando a alcanzar sus sueños. Sigamos por ese camino sin violencia”. Estas fueron relacionadas falsamente a la candidatura de Perú Libre.

Luego, se da una transición hacia un cartel fucsia con el texto #pormifamilia, en el que además está escrito “No a Pedro Castillo” y “Marca la K, no por Keiko, por tu familia”.

El video fue publicado por Paolo Guerrero en mayo de 2018

Verificador de La República realizó una búsqueda de palabras clave con las principales afirmaciones de Paolo Guerrero, y halló que el video utilizado a favor de la candidata de Fuerza Popular no corresponde al contexto actual.

El material original fue publicado en la página oficial de Facebook del futbolista peruano, con fecha del 15 de mayo de 2018. De acuerdo con la web de TVPerú Noticias, las declaraciones iban dirigidas a los hinchas, en el contexto del fallo del TAS que había ampliado la suspensión de Guerrero a 14 meses.

De igual modo, para una verificación anterior realizada por la alianza PerúCheck, Julio ‘Coyote’ Rivera, exfutbolista y hermano mayor de Paolo Guerrero, declaró que su hermano “no puede meterse en temas de política”.

“Mi hermano es imagen de varias marcas y él no puede entrar en el tema de la política. Yo he estado en política y ni siquiera le he pedido un apoyo a él, porque no puede entrar a la política. Todo lo que se habla o se pone en el Internet es falso”, indicó.

Conclusión

El video que vincula a Paolo Guerrero con la campaña #pormifamilia en apoyo a Keiko Fujimori y contra Pedro Castillo es falso. Las declaraciones del futbolista corresponden al 15 de mayo de 2018, en el marco del fallo del TAS que lo inhabilitaba por 14 meses. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

