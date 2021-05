Durante el debate realizado en la ciudad cajamarquina de Chota, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, opinó sobre la educación virtual durante el 2020 y, al referirse a la infraestructura educativa, señaló:

“Sabemos que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos”

Sin embargo, el porcentaje que lanzó es impreciso.

¿Más del 40% de las “infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos”?

Según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Minedu), hasta el 1 de febrero del 2021, el 92,6% de los colegios públicos que existen a nivel nacional —es decir, 50.817 de un total de 54.848— accedieron a servicios básicos simultáneamente. De esa manera, el 7,4% de estas instituciones educativas —poco más de 4.000— no contaron con acceso al agua, a desagüe y a energía eléctrica.

La misma entidad también destaca que el 99,6% (54.629) de los centros de enseñanza pública cuentan con acceso al servicio de agua, mientras que el 99,5% (54.809) de ellos tienen una conexión de desagüe en todo el Perú. Además, el 92,7% (51.041) de las instituciones escolares accedieron íntegramente al servicio de energía eléctrica.

También según el Minedu, a nivel nacional, aproximadamente 220 (0,4%) colegios públicos no presentan conexión de agua, 275 (0,5%) no cuentan con acceso a saneamiento y 4.004 (7,3%) no tienen luz.

Sin embargo, de acuerdo a datos del sitio web Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Minedu, solo el 30,8% de los locales escolares públicos contaron con los tres servicios básicos (luz, agua y saneamiento) durante el 2019. Es decir, en ese año, 69,2% de ellos no tuvieron la asistencia de estos tres requisitos para consolidar su infraestructura educativa.

Locales públicos. Foto: captura en Minedu.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, al declarar sobre este tema, la candidata Fujimori se refirió a “infraestructura educativa”. En comunicación con PerúCheck, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) señaló que existe una diferencia entre infraestructura educativa y una institución educativa. “En un solo local puede haber más de una institución educativa”, detallaron.

Brechas en pandemia

En comunicación con este medio, Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), señaló que hasta la fecha, de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, solo 16 de cada 100 colegios públicos del país se encuentran en buen estado. “Teniendo en cuenta la pandemia y la poca voluntad del gobierno, yo no creo que haya cambiado mucho”, enfatizó.

El docente también explicó que con la llegada de la pandemia se “ha desnudado” esa mirada de “postergación” que el Estado tiene frente a las instalaciones de los centros educativos. “Una forma de combatir la pandemia es el aspecto sanitario. Si tienes una infraestructura abandonada en ese sentido, entonces vas a tener dificultades”, cuestionó.

PerúCheck intentó comunicarse con tres de los integrantes del equipo técnico y voceros de Fuerza Popular, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvo ninguna respuesta.

Conclusión

Hasta febrero del 2021, el Minedu informó que el 7,4% de las escuelas públicas a nivel nacional —aproximadamente 4.059 centros de enseñanza— no contaron con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, energía eléctrica y desagüe. Sin embargo, otros datos del mismo Minedu pero procesados por Escale indican que, en el 2019, cerca del 70% de los locales de educación pública no gozaron de servicios básicos dentro de su infraestructura.

Para el Grade es necesario distinguir entre infraestructura e instituciones educativas, precisión que la candidata de Fuerza Popular no realizó durante el debate. Por ello, PerúCheck califica la cifra expuesta por Keiko Fujimori como imprecisa.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

