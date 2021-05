Usuarios en redes sociales han compartido un artículo periodístico del diario español El Mundo titulado “Técnicos sanitarios: ‘Los rastreos demuestran que los asintomáticos, en la práctica, no están contagiados’” para asegurar que los pacientes asintomáticos no contagian.

“Ahora ya reconocen que los asintomáticos no están contagiados, ergo, no contagian”, expresó. Sin embargo, esa aseveración es falsa . La nota citada no es actual y tampoco niega la transmisión del virus. La información oficial confirma que los asintomáticos sí contagian.

Las publicaciones circulan desde el 18 de abril. Foto: captura de Facebook

La nota no es actual y ha sido tergiversada

Verificador revisó la nota periodística del diario español El Mundo que se utilizó como argumento para difundir la desinformación y halló que el artículo publicado en septiembre del 2020 fue malinterpretado.

En principio, el titular responde a una declaración dada por el presidente del Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de Valencia y no a un documento, un estudio o una afirmación oficial del Ministerio de Salud de España. La cita destacada es, fundamentalmente, una opinión .

La noticia difundido en las redes. Foto: captura de El Mundo

Además, el post viral tergiversa las declaraciones de Juan Felipe Rodríguez, presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. En el artículo, el especialista no dice que los asintomáticos “no contagian ”.

En realidad, sostiene que las personas que salieron positivas en las PCR hechas en Valencia y que en el periodo de cuarentena no tuvieron síntomas no deberían considerarse como contagiadas, puesto que no desarrollaron la enfermedad.

“Ese trabajo minucioso ya nos está demostrando que los positivos asintomáticos, en la práctica, no están contagiados. Una cosa es haber sido infectado, es decir, haber tenido contacto con el SARS-CoV-2 pero si tus anticuerpos actúan y tú no desarrollas la enfermedad en un período de entre diez y 14 días, no deberías ser considerado como contagiado”, explicó.

Además, el técnico sanitario no niega la capacidad de transmisión de los asintomáticos, puesto que recomienda que, luego de obtener un resultado positivo, la persona realice el aislamiento social obligatorio por un período de 14 días.

Asimismo, es importante tener en cuenta que esa es una noticia de septiembre del 2020 y la información en torno a la COVID-19 se actualiza constantemente.

De hecho, el mismo diario publicó, en noviembre del 2020, una nota sobre un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el cual concluyó que el 50% de los contagios lo producen los asintomáticos.

“El virus puede transmitirse de una persona a otra sin mostrar ningún signo de infección, lo que dificulta el control de la pandemia”, informó.

El mismo diario informó sobre los contagios causados por personas asintomáticas. Foto: captura de El Mundo

Los asintomáticos sí son una fuente de contagios

La información oficial que se conoce hasta el momento sobre el contagio de la COVID-19 confirma que los asintomáticos representan una fuente de transmisión del nuevo coronavirus.

El infectólogo Augusto Tarazona y el médico Godofredo Talavera señalaron anteriormente a Verificador que, a pesar de que una persona con SARS-CoV-2 no presente síntomas, puede contagiar .

Con ello coincidió la médica infectóloga Camille Webb, quien declaró a este medio que, aunque una persona que no tenga síntomas y se considere sana (por no presentar ningún malestar), de igual manera puede transmitir el virus.

Asimismo, los estudios científicos publicados recientemente respaldan dichas declaraciones. Un artículo basado en un modelo matemático de los CDC y publicado en la revista científica JAMA en enero del 2021 reveló que los asintomáticos son los que transmiten la COVID-19 en más de la mitad de los casos.

“En este caso base, el 59% de toda la transmisión provino de transmisión asintomática, que comprende el 35% de individuos presintomáticos y el 24% de individuos que nunca desarrollaron síntomas”, reveló.

Además, el estudio indicó que aquellas personas que no desarrollan los síntomas son un 75% tan infecciosas como aquellas que sí. Por ello, Jay Butler, coautor de la investigación, declaró a Infobae que “controlar la pandemia de la COVID-19 realmente va a requerir controlar la pandemia silenciosa de transmisión de personas sin síntomas”.

En esa línea, una artículo publicado en marzo del 2021 en la revista Science destacó que “los casos asintomáticos tenían 42% menos probabilidades de transmitir el virus”; sin embargo, aún existe más de un 50% de posibilidades de que sí lo propaguen.

“Determinar la verdadera capacidad de transmisión de los casos asintomáticos y presintomáticos es intrínsecamente complejo, pero las lagunas de conocimiento no deben restar valor al reconocimiento de su papel en la propagación del SARS-CoV-2 ”, resaltó.

Por este motivo, también subrayó la importancia de que “las personas sin síntomas se pongan en cuarentena e implementen un conjunto de intervenciones, como enmascaramiento, distanciamiento social, ventilación e higiene de manos”.

Finalmente, un metaanálisis de marzo del 2021 publicado en International Journal of Infectious Diseases apuntó que, aunque algunas personas no presenten síntomas de la COVID-19, esta enfermedad sí puede dejar secuelas. “El 47,62% de las infecciones asintomáticas mostraron alteraciones pulmonares”, enfatizó.

Conclusión

La noticia difundida recoge la opinión de un médico español que señaló que las personas que dieron positivo por la COVID-19 y no desarrollaron síntomas en los 14 días siguientes deberían considerarse como “no contagiados”. No obstante, el galeno no descartó que estas puedan infectar a otras. Además, especialistas en salud y estudios científicos confirman que las personas asintomáticas también transmiten el virus. Por lo tanto, es falso afirmar que técnicos sanitarios “reconocieron” que los asintomáticos no contagian.

