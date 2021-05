Es falso que las vacunas curen enfermedades, como deslizó Pedro Castillo

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, se realizó el primer debate presidencial entre el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Durante el intercambio de ideas, el aspirante del partido del lápiz deslizó que las vacunas curan las enfermedades.

“Vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solo se mendigue la vacuna, sino los peruanos (podemos) hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana, no solamente para curar a los peruanos, sino a todo el mundo”, dijo.

En esta artículo, verificamos la afirmación de Castillo sobre las vacunas.

Las vacunas generalmente no curan enfermedades, solo pueden prevenirlas

En diálogo con Verificador de La República, Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y fundadora de Cienciagenerika, afirmó que las vacunas no curan las enfermedades porque estas son solo preventivas. “En general, las vacunas son para prevenir las enfermedades, no para curarlas”, precisa.

Por su parte, Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), puntualiza a este medio que “las vacunas son medidas para prevenir o disminuir la intensidad de la enfermedad, pero no es que curen”. Aclara que las inyecciones —autorizadas de emergencia contra la COVID-19— son para reducir el riesgo de desarrollar las formas graves y muertes.

No obstante, comenta que existen vacunas —entre comillas— que pueden curar, pero que en realidad “son y no son vacunas”, ya que algunos lo consideran vacunas y otros lo consideran tratamiento. Sin embargo, resalta que el concepto general de vacunas implica fármacos para prevenir enfermedades o complicaciones.

Así también, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica: “Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos”.

Para casos del nuevo coronavirus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos explican que las diferentes inyecciones “ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad (protección) contra el virus que causa la COVID-19 sin que para ello tengamos que contraer la enfermedad”.

Agregan que estas actúan de distinta manera para proteger al individuo, pero que todas permiten que al cuerpo presente “un suministro de linfocitos T de ‘memoria’, además de linfocitos B, que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro”.

“Por lo general, el organismo necesita dos semanas después de haber recibido la vacuna completa para generar protección (inmunidad) contra el virus que causa el COVID-19”, sostienen.

Así también, un artículo en The Conversation indica que, aunque la vacunación no evita las infecciones al 100%, sí le confiere al sistema inmune una gran ventaja frente al coronavirus. “Ya sea una protección completa contra la infección, o si desarrolla algún nivel de enfermedad, siempre estará mejor después de recibir su dosis de vacuna que si no la hubiera recibido”, señala.

Conclusión

Las vacunas en general solo pueden prevenir las enfermedades, mas no curarlas. Por ello, la afirmación sobre las vacunas de Pedro Castillo es calificada como falsa.

