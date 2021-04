Es falsa la imagen de Evo Morales “respondiendo las críticas” de Keiko Fujimori

A raíz de la felicitación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a Pedro Castillo, y de la posterior respuesta de Keiko Fujimori, han surgido diversas reacciones en redes sociales. Entre ellas, circula una presunta respuesta de Morales Ayma, dirigida a la candidata de Fuerza Popular: “Critícame con tu ejemplo, no con tu boca”.

Sin embargo, esta publicación es falsa. No se han encontrado evidencias de que el exmandatario boliviano haya contestado a las críticas de Fujimori. Pese a ello, la imagen con la supuesta frase ha sido compartida más de 2.000 veces desde el último 21 de abril.

La publicación viral presenta la cita asociada a Evo Morales como una respuesta a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi. Esto, luego de que la lideresa del fujimorismo dijera al exmandatario de Bolivia que “no se meta en el Perú. (...) Los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”.

Tal declaración, a su vez, respondía al saludo del dirigente boliviano a Pedro Castillo, de quien afirmó que “tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente”.

No hay registros de que Morales haya dicho “critícame con tu ejemplo, no con tu boca”

Verificador buscó registros de la supuesta respuesta de Evo Morales a Keiko Fujimori entre el 20 y el 21 de abril, fechas que dividen el saludo del líder boliviano a Pedro Castillo con la publicación de la imagen viral. Sin embargo, tanto en Google como en su cuenta de Facebook o de Twitter no se encontró rastros de la frase atribuida a él.

Sin embargo, como informó La República, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Rolando Cuéllar, sí declaró el último miércoles 21 ante las críticas lanzadas por la candidata de Fuerza Popular. “La opinión de Evo Morales está inscrita en el ejercicio de la libertad de opinión y eso es a nivel mundial”, señaló a un medio local.

Por otra parte, la frase: “Critícame con tu ejemplo, no con tu boca” no cuenta con una autoría fija. Tras una búsqueda rápida, el texto fue hallado en numerosas imágenes que circulan por internet y que no corresponden al contexto político de la publicación viral.

Además, de acuerdo con la herramienta TinEye, la fotografía de Evo Morales que acompaña el texto presenta como registro más antiguo el 27 de octubre de 2019.

Conclusión

La imagen que asocia a Evo Morales una presunta respuesta a Keiko Fujimori es falsa. No hay registros de que el expresidente de Bolivia haya declarado la cita que se le atribuye. Asimismo, dicha frase ha sido difundida en otros contextos. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

