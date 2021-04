No, la gripe no ha “desaparecido” ni la OMS lo ha “confirmado”

Una publicación de Facebook utilizó gráficos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la influenza para afirmar que la enfermedad ha “desaparecido”. Asimismo, sugirió que los casos de gripe están siendo catalogados como COVID-19.

“Según la página de la OMS, la gripe ha desaparecido. ¿Dónde está? Camuflada en el COVID”, aseguró. Sin embargo, el post es engañoso.

La desinformación circula en redes desde enero del 2021. Foto: captura de pantalla

La incidencia de gripe sí ha disminuido, pero no ha desaparecido

Si bien los cuadros difundidos en la publicación viral son reales, estos no demuestran que la gripe haya “desaparecido”. De hecho, una revisión cercana de cada una de las fechas evidencia que aún se registraron casos de gripe , pero en menor cantidad.

Los gráficos compartidos muestran que, en apariencia, desde la semana 16 hasta la semana 47 del 2020 no se contabilizó ningún caso de influenza.

Imagen del post viral. Foto: captura de pantalla

Sin embargo, en una versión ampliada de la misma imagen se aprecia que sí se reportaron contagios con el virus de la influenza solo que en menor cantidad.

En la semana 13 (del 23 al 29 de marzo), el número de especímenes registrados llega hasta los 4.000, mientras que a partir de la semana 16 (del 13 al 19 de abril) no superan los 1.000.

Imagen de la OMS de la semana 13 a la 47. Foto: captura de pantalla

Además, según el último reporte de influenza del Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS), en lo que va del 2021 se han continuado documentando casos del virus por debajo de los 1.000 especímenes.

Imagen de la OMS del 2021. Foto: captura de pantalla

Los especialistas apuntan a que las medidas sanitarias influyeron en la reducción de casos

Los expertos en salud han señalado que las razones implicadas en el descenso de casos de gripe pueden estar relacionadas con las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia de la COVID-19.

“Las medidas destinadas a controlar la pandemia de coronavirus están acabando con la influenza y la mayoría de las otras enfermedades respiratorias , que podrían tener implicaciones de amplio alcance”, manifestó Nicola Jones, especialista en Salud Pública, en un artículo publicado en la revista Nature.

En el documento también resaltó que, aunque en algunos países de América del Sur las medidas no han sido del todo efectivas, los casos de gripe también se redujeron.

A su vez, el virólogo José López indicó a AFP Factual que los casos de gripe y otros virus respiratorios han bajado drásticamente “por las mismas medidas que tenemos contra el SARS-CoV-2: mascarillas, distanciamiento, higiene y ventilación ”.

Por su parte, el biólogo José Jimenéz sostuvo vía Twitter que existen otras razones involucradas en la baja incidencia de la gripe. Por ejemplo, el incremento de la vacunación contra la influenza en el 2020, el hecho de que la gripe solo se transmite por gotículas y no por aerosoles, y el bajo nivel de contagio de la gripe (una persona infectada podría contagiar a 1,3 sanas) frente al nuevo coronavirus (infecta de 2 a 2,5 individuos sanos).

Asimismo, advirtió que existe la posibilidad de que la infección por el SARS-CoV-2 evite enfermedades causadas por otros virus. “En algunos casos la infección por un virus hace que sea más difícil que esa persona pueda infectarse con otro virus durante un tiempo determinado”, indicó a The Conversation.

Finalmente, aseveró que “atribuir el aumento de casos de COVID-19 a gripes no diagnosticadas o pensar que las mascarillas dejan pasar a unos virus sí y a otros no es demasiado simplista y no refleja la complejidad real de la situación”.

Conclusión

Si bien el post compartido en redes muestra gráficos reales de la reducción de casos de gripe a nivel mundial, esta enfermedad no ha “desaparecido”. Además, los especialistas indicaron que el descenso puede estar relacionado con las medidas de prevención del contagio adoptadas durante la pandemia de la COVID-19. Por lo que calificamos la publicación como engañosa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

