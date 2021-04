Luego de las Elecciones Generales de 2021, surgieron varias publicaciones que mostraban una captura de un supuesto tuit del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En esa imagen, el escritor peruano anunciaba que iba a reunirse con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien había logrado pasar a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“Estoy viajando a Lima para reunirme con Pedro Castillo de Perú Libre. Buscaremos consenso y el camino a seguir para firmar la hoja de ruta que permita al Perú retomar al senda hacia el desarrollo. No podemos permitir que el miedo nos retorne al camino de autoritarismo y la corrupción, debemos seguir nuestra democracia. No a Keiko. No a la corrupción”, dice el tuit. Sin embargo, todo esto es falso.

Un supuesto tuit de Vargas Llosa buscando reunirse con Pedro Castillo tras las elecciones de 2021. Foto: captura en Facebook.

A través de una búsqueda con la herramienta de Who Posted What?, hallamos que esta publicación inició el último 13 de abril en la red social Facebook. Usuarios compartieron la foto de este falso tuit hasta el martes 20 de abril.

La imagen del tuit es falsa

Realizamos una indagación en Twitter del supuesto contenido con el usuario de Mario Vargas Llosa y solo encontramos un perfil con la misma fotografía difundida del escritor. Pero no hallamos ningún registro del tuit. Además, esta cuenta se encuentra inactiva desde el 2018 y no comprende la biografía del escritor.

Cuenta con la foto del tuit falso. Foto: captura en Twitter.

No obstante, la hija del Nobel de Literatura Morgana Vargas desmintió la información difundida y aseguró que su padre no tiene cuenta en esta red social. “Para todos los que me están preguntando, repito que mi papá no tiene redes sociales y la información que está circulando es falsa”, expresó el 13 de abril.

Para todos los que me están preguntando repito que mi papá NO tiene redes sociales y la información que está circulando es falsa!!!! #fakenews — Morgana Vargas Llosa (@morganavll) April 13, 2021

Además, Vargas Llosa, mediante su columna “Asomándose al abismo”, publicada el 17 de abril en La República, dio a conocer su postura con miras a la segunda vuelta de los comicios de 2021. En esta, exhortó el voto por Keiko Fujimori, ya que la candidata representa el “mal menor” frente a Castillo.

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen —las de la segunda vuelta—, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor”, escribió.

Columna de Mario Vargas Llosa en La República. Foto: captura de LR.

Conclusión

No existe evidencia del supuesto tuit. Además, Mario Vargas Llosa no tiene cuenta en redes sociales. Por ello, calificamos el post como falso.

