Son falsas las recomendaciones sobre la COVID-19 atribuidas a un científico colombiano

En WhatsApp, está circulando una cadena con recomendaciones falsas para acabar con el nuevo coronavirus. Según el texto, esa información fue proporcionada por el investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo.

“La pandemia, bajo la óptica de Manuel Elkin Patarroyo, la máxima autoridad científica en Colombia y Latinoamérica”, anuncia el mensaje previo a compartir una serie de bulos.

La información se ha difundido vía WhatsApp. Foto: captura de pantalla

El mismo texto ha sido publicado en Facebook, red social en la que alcanzó más de 300 compartidos. Sin embargo, sus afirmaciones son falsas. Ni el experto citado dio esas declaraciones ni se ha podido determinar una cura contra la COVID-19.

El bulo también circuló por Facebook. Foto: captura de pantalla

No hay evidencia de que la leche materna “desaparece y elimina el virus”

“Las madres que están criando, deben dar leche materna a sus hijos, porque esta desaparece y elimina el virus”, se señala dentro del post viral. Sin embargo, eso no es cierto.

En principio, ninguna investigación realizada hasta el momento ha concluido que la leche materna “elimine” el SARS-CoV-2. No obstante, sí hay estudios que apuntan a que los anticuerpos se pueden transferir por esa vía.

“Varios informes preliminares han señalado la presencia de anticuerpos IgG e IgA contra COVID-19 en la leche de mujeres lactantes que actualmente o previamente dieron positivo para COVID-19”, manifestó el doctor Jill Demirci en la revista The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. Sin embargo, advirtió que todavía no existen pruebas contundentes al respecto.

Asimismo, dos investigaciones, uno del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona) y otro de la Universidad de Washington en St. Louis (EEUU), concluyeron que es posible que los anticuerpos desarrollados por las madres inmunizadas con las vacunas de Pfizer o de Moderna podrían transmitirse a los bebés a través de la leche materna. No obstante, sus muestras fueron pequeñas (32 y 5 voluntarias, respectivamente). Por ello, resaltaron la importancia de continuar con los estudios.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud ha aclarado que la leche materna no es una vía de transmisión del nuevo coronavirus y alienta a las madres a continuar amamantando.

“Hasta la fecha, no se ha detectado la transmisión de la COVID-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento. No existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla”, enfatizó.

Todavía no existe una cura contra el nuevo coronavirus

En el mensaje viral se afirma que “antibióticos, aspirinas, dióxido de cloro, bicarbonato y gárgaras con sal ponen fuera de combate al virus”. Sin embargo, eso es falso.

La OMS ha advertido que hasta ahora, no hay ningún medicamento indicado para combatir el nuevo coronavirus desde fases tempranas de la enfermedad. “Hay científicos en todo el mundo trabajando para encontrar y desarrollar tratamientos contra la COVID-19”, precisaron.

Asimismo, sobre los antibióticos, la entidad internacional manifestó que “no son eficaces contra los virus, solo funcionan contra las infecciones bacterianas”. A su vez, aconsejó no automedicarse con ese ni con ningún otro fármaco.

En relación a las otras supuestas “curas”, Verificador ha aclarado anteriormente que la aspirina no acaba con el virus y puede ser perjudicial para la salud. Además, especialistas y las autoridades de salud como la FDA en Estados Unidos y la Digemid en el Perú han advertido que el dióxido de cloro no ha sido aprobado para consumo humano.

Por último, en este medio comprobamos que las gárgaras con bicarbonato de sodio y sal no curan ni previenen la infección por el SARS-CoV-2.

Manuel Elkin no dio esas recomendaciones

Finalmente, todas esas afirmaciones fueron atribuidas al investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo. No obstante, el instituto en el que se desempeña las desmintió.

La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia aseguró que ese mensaje no es de la autoría del investigador. “Esta información que aparece en las redes sociales y demás plataformas sobre el profesor es completamente falsa”, manifestó a ColombiaCheck.

Conclusión

La cadena viral que brinda recomendaciones para tratar la COVID-19 y las atribuye al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo es falsa. La Organización Mundial de la Salud ha aclarado que hasta el momento no existe una cura contra el nuevo coronavirus. Además, el Instituto de Inmunología en el que labora el investigador ha desmentido dichas afirmaciones.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.