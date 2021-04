En redes sociales, un video viral sostiene que la tecnología ARN mensajero, presente en algunas vacunas contra el nuevo coronavirus, reduciría la esperanza de vida de las personas. Asimismo, el post sostiene esta y otras afirmaciones de la activista antivacunas Dolores Cahill.

Sin embargo, la información que presenta es falsa. No hay pruebas de que este tipo de vacunas “reduzcan” la esperanza de vida, ni que causen esterilidad o enfermedades neurodegenerativas. El video en cuestión reproduce diversos bulos que ya han sido desmentidos por Verificador.

Video viral reproduce información incorrecta sobre las vacunas ARN mensajero. Foto: captura en Facebook

La publicación viral presenta diversas afirmaciones negacionistas sobre la pandemia de COVID-19 y las vacunas. Primero, muestra un fragmento en el que Dolores Cahill califica como “mentiras” la letalidad del coronavirus, la necesidad del distanciamiento social, las mascarillas y la seguridad y eficacia de las vacunas ARNm.

Luego, una voz en off levanta dudas sobre las vacunas con ARN mensajero por ser “una tecnología nunca antes usada en vacunas ni en humanos”. Agrega que las vacunas de Oxford/AstraZeneca y Sinopharm tienen “bajos porcentajes de efectividad”.

El video adjunta más declaraciones de Dolores Cahill, quien afirma que las vacunas ARNm reducirían la esperanza de vida de las personas. La voz en off sostiene que los efectos de las vacunas a largo plazo serían “enfermedades neurodegenerativas, esterilidad, coagulopatías”, así como la muerte de adultos mayores y jóvenes. También afirma que las vacunas debilitan el sistema inmune de las personas.

El video viral reproduce información falsa sobre las vacunas

Verificador de La República detectó que el video reproduce diversos bulos. En primer lugar, hemos revisado anteriormente las publicaciones que minimizan la letalidad del virus, o que niegan la utilidad del distanciamiento social y del uso de mascarillas. También hemos aclarado que las vacunas no causan enfermedades neurodegenerativas, ni esterilidad, y no debilitan el sistema inmunológico, sino que lo refuerzan.

Sobre la supuesta baja efectividad de las vacunas, vale señalar que Oxford/AstraZeneca anunció que su vacuna presenta una eficacia del 79% ante la COVID-19 sintomática y 100% frente a enfermedades graves. Con respecto a la sustancia de Sinopharm, en este medio aclaramos las afirmaciones imprecisas que les otorgaban un porcentaje del 11% y 33%.

Para el caso de la plataforma ARN mensajero, sí es cierto que se trata de un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas, como apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. No obstante, un artículo publicado en The Conversation indica que esta tecnología no es nueva , ya que viene empleándose desde hace décadas en ensayos preclínicos y clínicos.

Ensayos clínicos con vacunas ARN mensajero contra el VIH y otras enfermedades. Foto: captura en The Conversation

El texto presenta diversos estudios de fase I y II en personas contra enfermedades como el VIH, la gripe e incluso el cáncer de mama, de próstata y otros, cuyos resultados “sugieren que las vacunas de ARNm son seguras y razonablemente bien toleradas”.

Si bien el desarrollo de esta tecnología ha tenido inconvenientes debido a su inestabilidad, el artículo considera que cuenta con ventajas como la rapidez para diseñar nuevas vacunas.

“Una vez que se conoce el genoma del patógeno, en unas semanas se pueden producir los primeros prototipos vacunales. Por eso es una excelente herramienta cuando aparece un patógeno nuevo para el que se necesita un vacuna con urgencia, como en una pandemia”, indica el texto.

Las declaraciones de Dolores Cahill no cuentan con evidencia científica

Por otra parte, Verificador buscó información sobre las afirmaciones de Dolores Cahill referidas a la supuesta reducción de la esperanza de vida por parte de las vacunas ARNm. Los resultados arrojaron diversos artículos que desmienten los postulados de la activista antivacunas y profesora de la University College Dublin.

De acuerdo con un artículo de Associated Press, Cahill sostiene que las vacunas con ARN mensajero podrían generar una respuesta autoinmune conocida como “antibody dependent enhancement” (amplificación dependiente de anticuerpos).

Sin embargo, dicho medio aclaró que, si bien algunas vacunas, en raras ocasiones, pueden causar enfermedades más graves en el futuro, el referido efecto no ha sido observado en las vacunas contra la COVID-19. De igual modo, la agencia Reuters apuntó que no hay evidencia científica que sugiera una posible reducción de la población a causa de las vacunas de ARN mensajero.

En esa línea, recordamos que este portal ha desmontado diversos bulos alrededor de las vacunas ARNm. Estas no destruirán nuestros pulmones, ni controlarán nuestras funciones celulares y biológicas, ni modifican el ADN humano.

Conclusión

El video viral presenta numerosa información falsa sobre la pandemia de COVID-19 y las vacunas. Contrario a las alertas de la activista activacunas Dolores Cahill, no hay evidencia que demuestre que las vacunas con tecnología ARN mensajero disminuyen la esperanza de vida. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

