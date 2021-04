Es falso que un acta electoral en La Libertad haya sido adulterada, como indica un video viral

El video viral que publicó la página de Facebook “Socialismo Jamás” el 15 de abril fue compartido más de 1.500 veces. El creador denuncia una supuesta irregularidad en los resultados del acta en físico que tenía en su poder y el conteo oficial que aparecía en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La información es falsa.

Publicación fue compartida unas 1.500 veces. Foto: captura de Facebook

El video tiene una duración de 51 segundos y el propietario de la grabación describe paso a paso la verificación del conteo. La voz en off menciona el número de la mesa, 029671, tanto en el acta en físico como en el aplicativo web donde la ONPE presenta los resultados de las Elecciones Generales 2021.

Posteriormente, el dueño de la grabación compara la cantidad que se registra en el documento y en la mencionada plataforma: el número de votos emitidos e impugnados coinciden, pero esto no ocurre con los votos nulos y en blanco. “Votos nulos aquí (en el acta) hay 14 y aquí en votos nulos, según la ONPE, hay nueve. En mi acta, votos blancos tengo 50 y acá, según la ONPE, tengo 35. No me cuadra”, indica el usuario.

El propietario finaliza el video al decir: “En mi acta, (Keiko Fujimori) tiene 35, pero acá (aplicativo ONPE) ella tiene 41”.

Verificación de datos

En las Elecciones Generales 2021, realizadas el último 11 de abril, se eligieron al presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos. La cédula de sufragio tenía tres columnas: en la primera, se marcaba el símbolo del partido político para elegir al presidente y los vicepresidentes; en la segunda, el elector escribía los números de su candidatos favoritos; y, en la tercera columna, se hacía lo mismo para el Parlamento Andino.

En la plataforma de la ONPE se ubican todos los resultados de la mesa 029671, que se ubicó en la I. E. San Ildefonso, en la región de la La Libertad. Tenía 300 electores hábiles y solo 199 ciudadanos asistieron a emitir su voto.

Fuente: Resultados Elecciones Generales 2021

PerúCheck revisó las tres actas subidas en el aplicativo web de la ONPE y luego las comparó con el acta en físico que mostraba el usuario en el video.

El acta en físico de las imágenes pertenecía a la elección de congresistas. Es decir, el resultado del conteo que ahí se registró correspondía a las preferencias congresales de los electores.

Fuente: captura del video

En tanto, el acta escaneada que se ubicaba en la plataforma de la ONPE en relación a la elección congresal sí correspondía a la del video. Los resultados en ambas coincidieron.

Foto: Acta escaneada del Congreso

Error en el video

En el clip viral, el cotejo se realizó erróneamente con el acta de los resultados de la elección presidencial y no congresal. Por ello, el número de votos emitidos e impugnaciones sí coincidió, mientras que el conteo de los votos en blanco y nulos, no.

Foto: captura del video viral

Los resultados en el acta escaneada por la ONPE concordaron con los resultados que el usuario mostró en su celular durante el video.

Foto: acta real de las elecciones 2021

ONPE responde

El video fue replicado en Twitter y la ONPE no tardó en responder a través de su cuenta oficial a fin de mostrar el error en el contenido. La entidad también exigió que se deje de difundir información falsa.

Foto: ONPE desmintió las afirmaciones del video

Conclusión

El contenido del video que se viralizó en Facebook y se replicó en Twitter es falso. El acta en físico de la mesa 029671, ubicada en La Libertad, sí coincidió con el acta escaneada y subida por la ONPE al aplicativo que muestran los resultados finales de los procesos electorales.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.