En redes sociales, usuarios han mostrado su descontento ante los resultados de las Elecciones Generales 2021, en los que Pedro Castillo y Keiko Fujimori lideran la votación. Por ello, han apelado al artículo 184 de la Constitución Política del Perú, según el cual se pueden anular los comicios si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios de votos emitidos.

Sin embargo, este argumento es engañoso. De acuerdo con especialistas, en caso de que esta figura ocurriese durante la segunda vuelta, el proceso se anularía y reiniciaría con los dos mismos contendientes.

La publicación viral señala lo siguiente: “Si no quieres a Castillo, por favor no votes por Keiko. No pueden obligar al pueblo a elegir un presidente que no quiere. En esta ocasión ya no sabemos quién es el ‘mal menor’”. A continuación, presenta una imagen del Artículo 184 de la Constitución Política del Perú:

“Artículo 184°.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.”

De igual modo, otros usuarios apelan al Artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), que versa sobre el mismo tema.

¿Se puede anular la segunda vuelta con un 66% de votos blancos y viciados?

En el presente contexto de una segunda vuelta, una eventual nulidad de las elecciones no reiniciaría el proceso electoral. A través de un video, el doctor en Ciencias Sociales Fernando Tuesta Soldevilla explicó los posibles escenarios que podrían anular los próximos comicios.

Según el especialista, sí se puede anular una elección, aunque sería “casi imposible”. Tuesta detalló que los antecedentes revelan que los votos nulos y viciados en las segundas vueltas pasadas han estado lejos de alcanzar el 66% requerido. Incluso en la segunda vuelta del año 2000, indicó, durante la segunda reelección de Alberto Fujimori, el voto nulo y blanco llegó hasta un 31,1%.

No obstante, el sociólogo concluyó que, en el supuesto de que el voto nulo y blanco alcanzara las dos terceras partes del total, se anularían las elecciones de segunda vuelta “y se tendría que convocar a una segunda vuelta nuevamente con los mismos participantes”.

En ese sentido, Verificador se comunicó con el área de comunicaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que confirmó la postura de Tuesta Soldevilla. Según informaron, el proceso electoral anulado se volvería a realizar con los candidatos de la segunda vuelta.

Finalmente, esta disyuntiva ha sido abordada en un artículo publicado en La República. En dicho texto, la exministra y abogada Ana Neyra estimó que “si se declara la nulidad, se repite la segunda fase, no todo el proceso electoral desde la primera vuelta, porque cada elección es independiente”.

Conclusión

Las publicaciones que apelan al Artículo 184 de la Constitución peruana o a la Ley Orgánica de Elecciones para anular la segunda vuelta son incorrectas. En caso de alcanzar los dos tercios de voto blanco y nulo requeridos, el proceso electoral se reiniciaría con los mismos dos candidatos, no con una elección nueva. Por lo tanto, calificamos esta publicación como engañosa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.