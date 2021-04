Las vacunas autorizadas de emergencia en China siguen siendo blanco de desinformación en redes sociales. En esta ocasión, según una publicación, del 13 de abril de 2021, el gigante asiático acepta que su inyección no es eficaz.

“El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, Gao Fu, admitió que la eficacia de las vacunas para el coronavirus de su país no es alto. Y (además) apuntó que Beijing estudia la mezcla de varias o un cambio en las pautas de vacunación de estas a fin de aumentar la eficacia del antígeno”, señala el post.

Sin embargo, esta información es engañosa porque se tergiversaron las declaraciones de Goe Fu. Él mismo aclaró que no desvalorizó la eficacia de ninguna de las vacunas de su país.

Post dice que China admite que su vacuna no es eficaz. Foto: captura en Facebook.

El post no especifica a qué vacuna de China contra la COVID-19 se refiere. Actualmente, el gigante asiático ha aprobado para uso de emergencia cuatro de las siguientes farmacéuticas: Sinopharm (2), Sinovac (1) y CanSino (1). La mayoría de estas inyecciones ya se usa en varios países para frenar el brote del virus.

¿Gao fu “admitió” que la vacuna de China no es eficaz? No.

Realizamos una búsqueda en Google y hallamos notas de medios locales e internacionales que han reportado la declaración del director del CDC sobre la eficacia de las vacunas. En su mayoría, los portales citan al diario South China Morning Post de Hong Kong, que recogió lo que dijo Gao Fu en una conferencia en Chengdu el último sábado 10 de abril de este año.

En el artículo del medio hongkonés no se informa específicamente que el director del CDC “admitió” que una o todas las vacunas del país asiático no son eficaces. Sin embargo, de acuerdo con este diario, Gao Fu sostuvo que “China está explorando la opción de mezclar diferentes vacunas contra la COVID-19 como una solución a la eficacia relativamente baja de sus inyecciones existentes”.

Luego informa que Gao Fu explicó que el Gobierno estaba examinando dos rutas para resolver el dilema de la eficacia de sus vacunas porque “no es alta”: ajustar la dosis o mezclar vacunas que usan diferentes tecnologías.

No obstante, según el diario, el experto en vacunas Tao Lina, quien estaba presente también en la conferencia, precisó que el director del CDC estaba comparando las vacunas que usan material muerto del virus para activar el sistema inmunológico con las vacunas de ARNm (ARN mensajero) que usan una “genética avanzada”.

Seguidamente, el medio hongkonés incorporó una cita del experto en vacunas: “Los niveles de anticuerpos generados por nuestras vacunas son más bajos que las vacunas de ARNm y los datos de eficacia también son más bajos. Creo que es una conclusión natural que nuestras vacunas inactivadas y las vacunas con vectores de adenovirus son menos efectivas que las vacunas de ARNm “.

Artículo de South China Morning Post. Foto: captura de web South China Morning Post.

A raíz de esta información, algunos medios de comunicación rebotaron la noticia y, al parecer, este post también trató de hacerlo. No obstante, el domingo 11 de abril de 2021, Global Times, un medio chino de alcance nacional, publicó un artículo exclusivo titulado así: “El director chino del CDC refuta la interpretación de ‘baja tasa de protección de las vacunas chinas’. Dice que confunden la visión científica que propone para mejorar la eficacia”.

En esta agencia dicen que Goe Fu rebatió la información dada que decía que él “admitió” que las vacunas contra la COVID-19 elaboradas en China presentan baja protección. El director del CDC declaró que esto “era un completo malentendido“ .

Explicó al medio chino que en la conferencia él ofreció una visión científica para mejorar la eficacia de las vacunas en general.

“Las tasas de protección de todas las vacunas en el mundo son a veces altas y otras bajas. ¿Cómo mejorar su eficacia? Es una cuestión que los científicos de todo el mundo deben considerar. En este sentido, sugiero que podamos considerar ajustar el proceso de vacunación, como el número de dosis e intervalos, y adoptar la vacunación secuencial con diferentes tipos de vacunas”, postuló Gao Fu a Global Times.

Asimismo, enfatizó al medio chino que, “como es la primera vez que los seres humanos se encuentran con COVID-19, hay muchos problemas científicos por estudiar cuando se trata de vacunas”.

“Esta es también la primera vez que los seres humanos han sido vacunados con una nueva vacuna contra el coronavirus. Todos los procedimientos de vacunación que hemos adoptado hasta ahora se han basado en extrapolaciones anteriores de la inoculación de otras vacunas virales, y esa extrapolación ha funcionado bastante bien. (...) Pero en el futuro, si necesitamos hacer mejoras, podemos hacer ajustes basados en las características del nuevo coronavirus y la situación de la vacunación”, anotó.

Además, resaltó que, como el requisito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para declarar la eficacia de una vacuna contra la COVID-19 es del 50% o más, la mayoría de las inyecciones en el mundo alcanzaron aproximadamente el 70 % o más.

Artículo exclusivo de Global Times. Foto: captura de web Global Times.

Así también, la Embajada de China en Perú se pronunció vía Twitter al respecto. Sostuvo que hubo una errónea interpretación de las declaraciones de Gao Fu.

“Esta embajada comunica que el propio Sr. Gao Fu, así como los medios internacionales, han hecho aclaraciones al respecto. Lo que propuso el Sr. Gao fueron sugerencias científicas para optimizar los procedimientos de vacunación, tales como ajustar el número de dosis e intervalos, y adoptar la vacunación secuencial con diferentes tipos de vacunas, en aras de enfrentar mejor este nuevo coronavirus. En ninguna circunstancia desestimó la eficacia de las vacunas chinas ”, expresó.

Comunicado de la Embajada de China pic.twitter.com/ybMfStPzdB — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) April 13, 2021

Finalmente, es importante señalar que la eficacia de las vacunas de Sinopharm es de 79,34% (para el virus encontrado en Beijing) y 72,51 % (para el virus hallado en Wuhan). Asimismo, las inyecciones de CanSino lograron 65,28%, mientras que las de Sinovac obtuvieron un 50,65 % y 91,25 % en el ensayos clínicos de Brasil y Turquía, respectivamente.

Conclusión

El post tergiversó las declaraciones Goe Fu porque él no admitió que una o todas las vacunas de China no son eficaces. Incluso, el director del CDC de China aclaró que no desestimó la eficacia de ninguna de las inyecciones elaboradas en su país.

Además, sostuvo que cuando cuestionó la protección de las actuales vacunas lo hizo de manera general porque la COVID-19 es una enfermedad nueva y existen muchos asuntos por estudiar. Asimismo, sus propuestas de mejorarlas son para enfrentar mejor al nuevo coronavirus y el sistema de inmunización. Por ello, calificamos el post como engañoso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

