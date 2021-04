No hay evidencia de que las mascarillas están causando muertes por neumonía bacteriana

Una publicación en Facebook aseguró que los cubrebocas están ocasionando que las personas mueran por neumonía bacteriana. Además, señaló que el personal de salud está ocultando los decesos, puesto que dicha enfermedad presenta síntomas similares a la COVID-19.

“La gente se está muriendo por ‘neumonía bacteriana’ producto del uso prolongado de mascarillas, sus síntomas son tan iguales que el mismo bicho y los médicos lo saben, pero no dicen nada”, afirmó el post. Sin embargo, no existen datos que respalden dichas aseveraciones. Asimismo, el correcto empleo del tapaboca no representa un riesgo para la salud.

La publicación de compartió más de 200 veces. Foto: captura de Facebook

En principio, no existe evidencia de que el uso prolongado de la mascarilla sea el causante de la neumonía bacteriana. El médico neumólogo Antonio Tokumoto explicó a Verificador que la neumonía es una infección que afecta al pulmón y puede ser originada por virus, bacterias u hongos.

“El germen más frecuente que provoca la neumonía es el neumococo (bacteria)”, precisó el especialista. Así también lo confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en su página oficial señaló como las causas más comunes de ese tipo de neumonía a las bacterias Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.

Al respecto, el médico broncopulmonar Ronald Reid aclaró al medio chileno Meganoticias que la infección se suele adquirir porque la bacteria se encuentra en el ambiente, por lo que es poco probable que se relacione con el uso de cubrebocas.

“Es muy difícil poder decir que la neumonía bacteriana fue causada por la mascarilla, porque la neumonía es frecuente y las bacterias que la producen por lo general vienen de otra persona enferma o del ambiente, no de las mismas bacterias de la persona”, explicó.

Por ello, el médico broncopulmonar Felipe Rivera dijo a AFP Factual que no se puede asegurar que existe una relación causal entre dicha enfermedad y el tapabocas. “No existen evidencias categóricas de que el uso de mascarillas de forma prolongada pueda producir neumonía, considerando que la neumonía requiere de un individuo susceptible, un germen y ciertas condiciones en los bronquios”, subrayó.

Especialistas consultados anteriormente por este medio rechazaron la relación que se intenta establecer entre los cubrebocas y el desarrollo de diversas enfermedades como la hipoxia, pleuresía, acidosis, sinusitis o asma.

Asimismo, destacaron que este implemento de bioseguridad no es nuevo dentro de determinados centros laborales. El médico infectólogo Augusto Tarazona puso como ejemplo al personal de salud que utiliza los tapabocas en periodos entre 4 y 12 horas al día.

Finalmente, cabe resaltar que existen diferencias entre la neumonía común y la causada por la COVID-19, según informó la Universidad Johns Hopkins. “Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la neumonía sin ningún daño pulmonar duradero, la neumonía asociada con COVID-19 puede ser grave”, enfatizó.

El correcto uso de mascarillas no es dañino para la salud

La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar mascarillas “como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión”. La entidad internacional subrayó la importancia de usar correctamente este implemento y de adoptar todas las medidas necesarias.

La OMS aconseja el uso de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. Foto: OMS

En esa línea, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, declaró recientemente en una nota de La República que la funcionalidad del cubrebocas consiste en que el virus no pueda atravesarlo y que su eficacia depende de su uso adecuado. El experto explicó que esta debe cubrir desde encima del puente de la nariz hasta debajo del mentón y debe estar pegada al rostro.

Asimismo, en una publicación anterior de Verificador, el neumólogo Delfín Gavilano resaltó que los efectos que puedan causar los tapabocas (como el acné) son leves en comparación con el riesgo de no llevarla durante la actual pandemia.

De hecho, un estudio publicado en la revista The Lancet concluyó que llevar puesto cubrebocas, protectores oculares y mantener el distanciamiento social contribuyen a la reducción del riesgo de contagio. “Estos datos también sugieren que el uso de mascarillas protege a las personas (tanto los trabajadores de la salud como el público en general) contra la infección por estos coronavirus, y que la protección ocular podría conferir un beneficio adicional”, sostuvo.

Conclusión

La neumonía bacteriana es una infección que afecta a los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias u hongos. Los especialistas afirmaron que no existe evidencia que vincule a los cubrebocas con el desarrollo de dicha enfermedad. Asimismo, resaltaron que el correcto uso de ese implemento de bioseguridad contribuye a proteger del contagio del SARS-CoV-2. Por lo tanto, calificamos esa información viral como falsa.

