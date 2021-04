Es impreciso que el 40% de peruanos todavía no crea en la vacuna, como dijo Julio Guzmán

El domingo 4 de abril, el candidato presidencial del Partido Morado Julio Guzmán habló en el programa Panorama sobre sus planes para la vacunación contra la COVID-19 en el país. En la entrevista le indicó a la periodista que el 40% de habitantes en Perú no cree en la vacuna.

Esta afirmación es imprecisa.

El Partido Morado dijo a PerúCheck que la cifra señalada por el candidato presidencial fue obtenida de una nota realizada por Canal N donde se toma como fuente un estudio de Ipsos para informar que el rechazo a la vacuna contra la COVID-19 subió a 48%.

El estudio fue realizado del 13 al 15 de enero y se señala que en agosto de 2020 el rechazo se encontraba en 22%.

En el mes de marzo, Datum publicó un estudio de opinión con fecha de trabajo de campo de 5, 6 y 7 de marzo en todo el país sobre la vacunación contra la COVID-19 en Perú. Los resultados obtenidos fueron que el 28% no desea vacunarse, mientras que el 65% de la población peruana sí está dispuesta a recibir la inmunización.

Asimismo, los resultados de este estudio indican que el 83% de peruanos cree que el Estado no logrará vacunar a toda la población en 2021 y solo el 14% cree que sí será posible.

Por otro lado, el estudio realizado por Ipsos del 10 al 11 de marzo determinó que 33% de la población no se pondría la vacuna, mientras que el 60% sí estaría dispuesto a hacerlo.

Ipsos también publicó en marzo, en colaboración con el Foro Económico Mundial, un estudio. El trabajo fue realizado del 25 al 28 de febrero e indicó que hay un gran incremento en la intención de vacunación alrededor del mundo desde los estudios realizados en diciembre.

Este estudio fue realizado a personas menores de 75 años. Se separó en cuatro grupos de aceptación: Muy alto, Bastante alto, Medio y Bajo. Existen países con porcentaje muy alto de intención de vacunación como Brasil con 89%; Italia con 85%; China, 82%; España, 82% y México al igual que Corea del Sur: 80%.

De acuerdo a los niveles de aceptación desarrollados por Ipsos, Perú se encontraría en un nivel medio de aceptación si tomamos en cuenta el 65% (Datum) y 60% (Ipsos) de consentimiento.

El Ministerio de Salud indicó que no manejan cifras sobre la aprobación de la vacunación y que los datos que se tienen son los proporcionados por las empresas que realizan estudios de opinión.

Conclusión

Es impreciso decir que el 40% de peruanos no crean en la vacuna. En primer lugar, los resultados presentados por Ipsos son del mes de enero, cuando aún no llegaban las vacunas a Perú y muestran el rechazo a la vacunación, no la creencia o no.

Los estudios de opinión más recientes fueron publicados en marzo por Datum, donde resulta que 28% de personas no desea vacunarse, e Ipsos, que arroja una cifra de 33% para la misma situación.

