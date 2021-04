Es falso que el 30% de las escuelas públicas no cuenten con acceso a servicios básicos

Durante el bloque educación del primer día de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, respondió que el 30% de los colegios nacionales no tienen acceso a servicios básicos. No obstante, esta cifra es incorrecta.

“Las condiciones de infraestructura en nuestro país son calamitosas. Entonces, no solamente construiremos 3.000 colegios más, sino que tenemos que modernizar los actuales, que están en situación terrible. 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar. Hoy tenemos los recursos, pero lo que hace falta es capacidad de gestión”. Lunes 29 de marzo del 2021 en Debate Presidencial 2021, Jurado Nacional de Elecciones.

Este dato es falso.

Luego de su emisión, el video del encuentro político superó las 250.000 visualizaciones y los 1.700 comentarios en la plataforma de YouTube.

Originalmente, la periodista Mónica Delta expuso el dato en observación. Segundos después, al momento de sustentar su respuesta sobre el tema, la lideresa de Fuerza Popular citó el mismo antecedente estadístico. Con ello, la aspirante a la banda presidencial asumió como cierta la información inicial de la moderadora para repetirla durante su discurso en el debate.

Tras consultar sobre la precisión de esta cifra, el equipo de prensa de Keiko Fujimori informó a PerúCheck que, debido a su agenda de campaña, no era posible establecer comunicación con la candidata.

¿El 30% de los colegios públicos no tienen acceso a servicios básicos?

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación (Minedu), hasta el 2020, el 92,6%; es decir, 50.963 de las 54.848 escuelas públicas que existen a nivel nacional tuvieron acceso a conexiones básicas de infraestructura. Por otro lado, el 7,4% de estas instituciones educativas —lo que equivale a aproximadamente 4.059— no contaron con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica.

Respecto al porcentaje de establecimientos educativos nacionales que sí cuentan con conexiones de servicios básicos, el Minedu detalló que únicamente el 58,5% tiene acceso al agua mediante el sistema de red pública. Asimismo, la institución indicó que solo el 36,7% de los centros de enseñanza a nivel nacional poseen una conexión de desagüe desde una red pública.

Como informó el ingeniero agrícola Ronald Ancajima en una verificación anterior, algunas zonas rurales y la mayoría de áreas urbanas se abastecen de agua mediante un “sistema” o tipo de conexión conocido como red pública.

En diálogo con este medio, Carla Gamberini, especialista en políticas educativas, mencionó que “cuando el Ministerio dice ‘sí cuentan con el servicio’”, se refiere a que menos del 60% tiene acceso al agua desde la red pública. Para la experta en educación, esta cifra forma parte de la suma total de colegios que acceden a este servicio desde un pilón, camión cisterna o pozos.

“Creo que sí es importante hablar de las diferencias, específicamente, porque estas diferencias, sobre todo, afectan a las zonas más vulnerables. Entonces, puedes decir que tienes 90% de escuelas; sin embargo, no todas tienen acceso a la red pública de agua y desagüe. Y creo que esa sí sería una preocupación”, comentó.

En conversación escrita con PerúCheck, el Minedu precisó que, según sus últimas cifras, el 99,6% (54.848) de los locales de enseñanza pública pueden acceder al servicio de agua, mientras que el 99,5% (54.809) de ellos tienen acceso a una conexión de desagüe en todo el Perú. A nivel nacional, 220 (0,4%) colegios públicos no presentan conexión de agua y 275 (0,5%) no cuentan con acceso a saneamiento.

Para Gamberini, en las “zonas más vulnerables del país”, específicamente en las zonas rurales, existe una deficiencia en la atención de infraestructura escolar de calidad. “Tienen que acelerar el tema de infraestructura educativa para las áreas más vulnerables del país. Y creo que hoy es particularmente importante porque, precisamente, para poder abrir las escuelas, lo cual es prioridad, se tiene que ver esta inversión”, expresó.

PerúCheck verificó que, en una publicación del 14 de noviembre del 2019, el Instituto Peruano de Economía (IPE) sostuvo que el 30% de las escuelas públicas ubicadas en las zonas urbanas no poseían acceso a servicios básicos como la luz, el agua y el desagüe. Si bien este es un dato que se asemeja al señalado por la lideresa de Fuerza Popular en el debate, ni durante su intervención ni a través de su equipo de prensa la candidata pudo especificar la fecha, la fuente o si se refería a un dato de las instituciones educativas públicas localizadas en zonas rurales o urbanas.

Priorizar la educación

Sobre la construcción de nuevos colegios como propuesta para atender la infraestructura educativa, Carla Gamberini aclaró que “no es posible hacerlo a corto ni mediano plazo”, sino que requiere de un arduo proceso. “Yo sí creo que los candidatos deberían estar hablando de cómo vamos a recuperar una educación mediante estrategias viables a corto plazo que realcen la conectividad de los niños (...). Cuando una es gestora, sabe que estos megaproyectos de construir colegios pueden tardar años, pero que la educación no puede parar”, enfatizó.

Según deslizó la especialista en políticas educativas, las estrategias de aprendizaje deben inclinarse hacia “una atención diferenciada para cada una de las zonas” donde las condiciones son muy diferentes. “Es bien interesante el pensar que la única solución educativa es la solución tradicional que conocemos en zonas urbanas, que es crear un colegio. Entonces, esa tiene que ser una de las primeras cosas que tiene que salir de la mente de todos los candidatos y de los profesores. Hoy, para trabajar educación de calidad, necesitas estrategias diversificadas por cada zona. Y para identificarlas, necesitas entender cuáles son las necesidades y condiciones de cada una”, sostuvo.

Asimismo, Gamberini manifestó que algo que la pandemia develó es que “falta priorizar la educación como una de las inversiones más importantes de este país”. “Y con inversión no significa ‘vamos a aumentar el PBI’, no. Sino que vamos a poner la voluntad política, la prioridad en resolver el tema educativo. (...) Somos uno de los pocos países del mundo que reabre iglesias, centros comerciales, tiendas, peluquerías y no reabre las escuelas”, apuntó.

La especialista también explicó que no basta con invertir en infraestructura para tener acceso a una educación de calidad. También es necesario contar con docentes capacitados y herramientas para poder trabajar.

Además, subrayó que el acceso a los servicios básicos en todos los hogares de las y los estudiantes garantiza el acercamiento a una calidad educativa. “En toda condición de vida, para tener una vida de calidad, debes tener servicios básicos para poder ir al baño y lavarte las manos. Entonces, eso es parte de la calidad de vida de los estudiantes de todos los lugares del país”, resaltó.

Para la cofundadora del proyecto +educación.pe, la enseñanza “no es responsabilidad solo del sector público”, también se debe velar por el bienestar de los colegios en conjunto. “El Minedu no es el que conecta el internet o el agua, sino que tiene que liderar una articulación fuerte con el sector privado porque, finalmente, la educación es responsabilidad de todos. Y es el ejercicio para un país entero”, aseguró.

Conclusión

Según cifras oficiales del Minedu, hasta febrero del 2021, el 7,4% de las escuelas públicas a nivel nacional —es decir, aproximadamente 4.059 colegios— no tuvieron acceso simultáneo a las conexiones básicas de agua, luz y desagüe. Con ello, el porcentaje replicado por la candidata presidencial de Fuerza Popular es superior a la información consignada en la actualidad.

A partir de una publicación del IPE, hasta noviembre del 2019, el 30% de los locales educativos públicos ubicados en las zonas urbanas no contaban con los tres servicios básicos anteriormente mencionados. Por lo tanto, al pertenecer a un dato desactualizado y no haber contado con la precisión correspondiente de Keiko Fujimori, PerúCheck califica esta declaración como falsa.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

